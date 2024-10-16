В мире Прокуратура Парижа: задержанному во Франции россиянину грозит до 30 лет тюрьмы 16 октября 2024 в 07:37 Размер текста - 17 + Пермяку грозит до 30 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Парижа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На задержанного в июле этого года во Франции россиянина Кирилла Грязнова из Перми завели дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для якобы организации беспорядков в стране. Об этом сообщает прокуратура Парижа. Там уточнили, что Грязнову грозит срок до 30 лет. «Прокуратура Парижа возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции», — сообщает прокуратура, передает РИА Новости. По ее данным, россиянину грозит до 30 лет лишения свободы. Грязнов был задержан в Париже в июле. URA.RU рассказывало всю известную о нем информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На задержанного в июле этого года во Франции россиянина Кирилла Грязнова из Перми завели дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для якобы организации беспорядков в стране. Об этом сообщает прокуратура Парижа. Там уточнили, что Грязнову грозит срок до 30 лет. «Прокуратура Парижа возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции», — сообщает прокуратура, передает РИА Новости. По ее данным, россиянину грозит до 30 лет лишения свободы. Грязнов был задержан в Париже в июле. URA.RU рассказывало всю известную о нем информацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям