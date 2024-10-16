Прокуратура Парижа: задержанному во Франции россиянину грозит до 30 лет тюрьмы

На задержанного в июле этого года во Франции россиянина Кирилла Грязнова из Перми завели дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для якобы организации беспорядков в стране. Об этом сообщает прокуратура Парижа. Там уточнили, что Грязнову грозит срок до 30 лет.
«Прокуратура Парижа возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции», — сообщает прокуратура, передает РИА Новости. По ее данным, россиянину грозит до 30 лет лишения свободы.
Грязнов был задержан в Париже в июле. URA.RU рассказывало всю известную о нем информацию.
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