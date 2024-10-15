Приставы взяли на контроль закрытие пермского завода с опасным молоком

Судебные приставы опечатали завод в Чайковском (Пермский край), где производили молочную продукцию из неизвестного сырья. Они будут следить, чтобы собственник предприятия не нарушил решения суда и не запустил производство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.
«На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения решения суда. Если же работники органа принудительного исполнения зафиксируют нарушение пломб и печатей, то должника привлекут к административной ответственности», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что краевой Россельхознадзор обнаружил нарушения в производстве молодой продукции на предприятии в Чайковском, которое принадлежит индивидуальному предпринимателю Ксении Костюкович. В помещениях завода была плесень, а сам продукт делали из сырья, не соответствующего ГОСТу. Предприятие поставляло продукцию в санаторий «Усть-Качка». Ведомство подало иск в суд, и завод закрыли на 30 суток.
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