Увлекающийся рэпом сын теневого мэра Перми стал волонтером в ДНР. Фото

Сын депутата гордумы Перми Плотникова Александр посетил Донецк
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сын теневого мэра Перми Плотникова до этого делился в соцсетях фотографиями своей роскошной жизни Фото:

Александр Плотников, один из сыновей депутата гордумы Перми Владимира Плотникова, который считается теневым мэром города, посетил Донбасс. Фото на фоне разрушенных зданий он опубликован на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Источник URA.RU в политэлитах рассказал, что Александр Плотников в качестве волонтера отвозил в ДНР гуманитарную помощь.

«Он был волонтером и отвозил гуманитарную помощь. Также договаривался о контрактах на восстановительные работы», — отметил инсайдер. Он предположил, что, возможно, исполнителями по этим контрактам будут компании, связанные с его родственниками. У Владимира Плотникова — много детей.

Александр Плотников в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил, что ездил в ДНР. Но отказался рассказывать, с какой целью. Александр Плотников увлекается рэп-музыкой. Судя по его соцсетям, он часто бывает за границей.

Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Плотников опубликовал фото под песню Another One of Me. Ее исполняет арестованный по обвинению в насилии и торговле людьми рэпер Diddy.

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Александр Плотников, один из сыновей депутата гордумы Перми Владимира Плотникова, который считается теневым мэром города, посетил Донбасс. Фото на фоне разрушенных зданий он опубликован на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Источник URA.RU в политэлитах рассказал, что Александр Плотников в качестве волонтера отвозил в ДНР гуманитарную помощь. «Он был волонтером и отвозил гуманитарную помощь. Также договаривался о контрактах на восстановительные работы», — отметил инсайдер. Он предположил, что, возможно, исполнителями по этим контрактам будут компании, связанные с его родственниками. У Владимира Плотникова — много детей. Александр Плотников в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил, что ездил в ДНР. Но отказался рассказывать, с какой целью. Александр Плотников увлекается рэп-музыкой. Судя по его соцсетям, он часто бывает за границей. Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Плотников опубликовал фото под песню Another One of Me. Ее исполняет арестованный по обвинению в насилии и торговле людьми рэпер Diddy.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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