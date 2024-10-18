Двое челябинцев вернулись из украинского плена

Двое бойцов из Челябинской области вернулись на родину во время масштабного обмена военнопленными между РФ и Украиной. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
«Еще двое наших земляков вернулись из украинского плена. Об этом замечательном событии мне сообщила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова», — написала омбудсмен в своем в telegram-канале.
Юлия Сударенко уточнила, что из плена спасли военнослужащего срочной службы из областной столицы и контрактника из Троицкого района. Парни находились в заложниках у киевского режима с августа 2024 года. В плен они попали в Курской области.
Ранее URA.RU сообщало, что 95 российских бойцов вернули с подконтрольной Киеву территории. Сейчас они находятся в Белоруссии. Военнослужащим оказывают психологическую и медицинскую помощь.
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