18 октября 2024

Двое челябинцев вернулись из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
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Двое челябинцев вошли в число обменянных пленных Фото:

Двое бойцов из Челябинской области вернулись на родину во время масштабного обмена военнопленными между РФ и Украиной. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«Еще двое наших земляков вернулись из украинского плена. Об этом замечательном событии мне сообщила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова», — написала омбудсмен в своем в telegram-канале.

Юлия Сударенко уточнила, что из плена спасли военнослужащего срочной службы из областной столицы и контрактника из Троицкого района. Парни находились в заложниках у киевского режима с августа 2024 года. В плен они попали в Курской области.

Ранее URA.RU сообщало, что 95 российских бойцов вернули с подконтрольной Киеву территории. Сейчас они находятся в Белоруссии. Военнослужащим оказывают психологическую и медицинскую помощь.

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Двое бойцов из Челябинской области вернулись на родину во время масштабного обмена военнопленными между РФ и Украиной. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. «Еще двое наших земляков вернулись из украинского плена. Об этом замечательном событии мне сообщила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова», — написала омбудсмен в своем в telegram-канале. Юлия Сударенко уточнила, что из плена спасли военнослужащего срочной службы из областной столицы и контрактника из Троицкого района. Парни находились в заложниках у киевского режима с августа 2024 года. В плен они попали в Курской области. Ранее URA.RU сообщало, что 95 российских бойцов вернули с подконтрольной Киеву территории. Сейчас они находятся в Белоруссии. Военнослужащим оказывают психологическую и медицинскую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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