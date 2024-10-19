19 октября 2024

У погибшего в Екатеринбурге 16-летнего подростка нашли ножи и таблетки

© Служба новостей «URA.RU»
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По квартире подростка было разбросано много таблеток
По квартире подростка было разбросано много таблеток Фото:

В квартире 16-летнего подростка, чей труп обнаружили в ночь на 20 октября у дома по ул. Новгородцевой, 11, нашли ножи и таблетки. Записку выпавший из окна парень не оставил, рассказал URA.RU источник.

«В квартире было несколько ножей, разбросано большое количество таблеток», — поделился собеседник. По его данным, подросток воспитывался в благополучной, обеспеченной семье. Учился в одной из лучших школ города.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве информацию не комментируют.

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В квартире 16-летнего подростка, чей труп обнаружили в ночь на 20 октября у дома по ул. Новгородцевой, 11, нашли ножи и таблетки. Записку выпавший из окна парень не оставил, рассказал URA.RU источник. «В квартире было несколько ножей, разбросано большое количество таблеток», — поделился собеседник. По его данным, подросток воспитывался в благополучной, обеспеченной семье. Учился в одной из лучших школ города. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве информацию не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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