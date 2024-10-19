19 октября 2024
18 октября 2024

В Перми заново создали панно «Наука»

© Служба новостей «URA.RU»
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Копию панно создали в городе
Копию панно создали в городе Фото:

На территории научно-производственного предприятия «Тик» в Перми создали копию знаменитого советского панно «Наука». Об этом сообщили представители предприятия.

«В Перми завершились работы по созданию панно „Наука 2.0“ в НПП „Тик“. Это не просто украшение производственного корпуса, это наше наследие, отражение достижений настоящего и мечты о будущем», — говорится в сообщении, опубликованном на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Оригинал уникального панно «Наука» было демонтировано 21 ноября 2017 года с заводского здания на улице Ленина, 66. Панно являлось шедевром советского монументального искусства. Его сделали на основе эмалированных панелей, изготовленных на Лысьвенском заводе. Авторы произведения — художники Степан и Елена Калюпановы. 

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На территории научно-производственного предприятия «Тик» в Перми создали копию знаменитого советского панно «Наука». Об этом сообщили представители предприятия. «В Перми завершились работы по созданию панно „Наука 2.0“ в НПП „Тик“. Это не просто украшение производственного корпуса, это наше наследие, отражение достижений настоящего и мечты о будущем», — говорится в сообщении, опубликованном на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте». Оригинал уникального панно «Наука» было демонтировано 21 ноября 2017 года с заводского здания на улице Ленина, 66. Панно являлось шедевром советского монументального искусства. Его сделали на основе эмалированных панелей, изготовленных на Лысьвенском заводе. Авторы произведения — художники Степан и Елена Калюпановы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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