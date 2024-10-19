В Перми заново создали панно «Наука»

На территории научно-производственного предприятия «Тик» в Перми создали копию знаменитого советского панно «Наука». Об этом сообщили представители предприятия.
«В Перми завершились работы по созданию панно „Наука 2.0“ в НПП „Тик“. Это не просто украшение производственного корпуса, это наше наследие, отражение достижений настоящего и мечты о будущем», — говорится в сообщении, опубликованном на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».
Оригинал уникального панно «Наука» было демонтировано 21 ноября 2017 года с заводского здания на улице Ленина, 66. Панно являлось шедевром советского монументального искусства. Его сделали на основе эмалированных панелей, изготовленных на Лысьвенском заводе. Авторы произведения — художники Степан и Елена Калюпановы.
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