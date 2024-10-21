21 октября 2024

Танки с челябинскими двигателями расчищают путь для штурма на Кураховском направлении. Видео

Танки с челябинскими двигателями расчищают путь на Кураховском направлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Танки Т-90М «Прорыв» помогают штурмовикам на СВО Фото:

Экипажи танков Т-90М «Прорыв», на которых установлены произведенные в Челябинске двигатели, прикрывают штурмовиков на Кураховском направлении зоны СВО. На машинах военнослужащие группировки войск «Южная» выезжают на рубеж открытия огня. Видео работы танков появилось в telegram-канале Минобороны РФ.

«Танкисты группировки войск „Южная“ оказывают поддержку штурмовикам на Кураховском направлении. С учетом особенностей рельефа местности, экипажи танков Т-90М „Прорыв“ занимают позиции для открытия огня, эффективно уничтожая живую силу вооруженных сил Украины, находящуюся в укрытиях», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что танки успешно подавляют огневые точки. Это создает условия для успешного продвижения штурмовых отрядов в глубь обороны противника.

Как сообщало URA.RU ранее, танки Т-90М «Прорыв» точными ударами разгромили расчет беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Форсированные дизельные двигатели для российских самоходных машин выпускают на новом производственном участке в Челябинске.

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Экипажи танков Т-90М «Прорыв», на которых установлены произведенные в Челябинске двигатели, прикрывают штурмовиков на Кураховском направлении зоны СВО. На машинах военнослужащие группировки войск «Южная» выезжают на рубеж открытия огня. Видео работы танков появилось в telegram-канале Минобороны РФ. «Танкисты группировки войск „Южная“ оказывают поддержку штурмовикам на Кураховском направлении. С учетом особенностей рельефа местности, экипажи танков Т-90М „Прорыв“ занимают позиции для открытия огня, эффективно уничтожая живую силу вооруженных сил Украины, находящуюся в укрытиях», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ уточнили, что танки успешно подавляют огневые точки. Это создает условия для успешного продвижения штурмовых отрядов в глубь обороны противника. Как сообщало URA.RU ранее, танки Т-90М «Прорыв» точными ударами разгромили расчет беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Форсированные дизельные двигатели для российских самоходных машин выпускают на новом производственном участке в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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