Танки Т-90М «Прорыв» с челябинскими двигателями точными выстрелами уничтожили расчет беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне специальной военной операции. Соответствующее видео появилось в telegram-канале Минобороны РФ.
«Танковые экипажи мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ успешно уничтожили точку, где находился расчет БПЛА боевиков ВСУ. Затем вторым и третьим точными выстрелами ликвидировали живую силу, пытавшуюся укрыться в блиндаже», — сообщили в ведомстве.
В Минобороны РФ уточнили, что информация о движении и действиях противника была получена благодаря воздушной разведке. Это позволило танкистам оперативно реагировать и успешно выполнить боевую задачу.
Как ранее сообщало URA.RU, новое производство танковых двигателей запустили в Челябинске 1 февраля 2024 года. Благодаря производственному участку удалось в разы увеличить изготовление форсированных моторов для танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».
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