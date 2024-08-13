13 августа 2024

Экипажи танков с челябинскими двигателями разгромили расчет украинских БПЛА. Видео

Танки Т-90М «Прорыв» с двигателями ЧТЗ уничтожили беспилотники ВСУ в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, т90, встрел, танк
Танк Т-90 отлично зарекомендовал себя в боевых условиях (архивное фото) Фото:

Танки Т-90М «Прорыв» с челябинскими двигателями точными выстрелами уничтожили расчет беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне специальной военной операции. Соответствующее видео появилось в telegram-канале Минобороны РФ.

«Танковые экипажи мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ успешно уничтожили точку, где находился расчет БПЛА боевиков ВСУ. Затем вторым и третьим точными выстрелами ликвидировали живую силу, пытавшуюся укрыться в блиндаже», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что информация о движении и действиях противника была получена благодаря воздушной разведке. Это позволило танкистам оперативно реагировать и успешно выполнить боевую задачу.

Как ранее сообщало URA.RU, новое производство танковых двигателей запустили в Челябинске 1 февраля 2024 года. Благодаря производственному участку удалось в разы увеличить изготовление форсированных моторов для танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».

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Танки Т-90М «Прорыв» с челябинскими двигателями точными выстрелами уничтожили расчет беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне специальной военной операции. Соответствующее видео появилось в telegram-канале Минобороны РФ. «Танковые экипажи мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ успешно уничтожили точку, где находился расчет БПЛА боевиков ВСУ. Затем вторым и третьим точными выстрелами ликвидировали живую силу, пытавшуюся укрыться в блиндаже», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ уточнили, что информация о движении и действиях противника была получена благодаря воздушной разведке. Это позволило танкистам оперативно реагировать и успешно выполнить боевую задачу. Как ранее сообщало URA.RU, новое производство танковых двигателей запустили в Челябинске 1 февраля 2024 года. Благодаря производственному участку удалось в разы увеличить изготовление форсированных моторов для танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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