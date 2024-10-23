Shot: полиция задержала рэпера Гуфа

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Рэпер Гуф задержан полицией после приставания к девушке, сообщили в telegram-каналах
Рэпер Гуф задержан полицией после приставания к девушке, сообщили в telegram-каналах Фото:

Российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) задержали в Подмосковье за драку с братом девушки, к которой приставал рэп-исполнитель. Об этом сообщили telegram-каналы.

«Рэпера Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке <...> сегодня рано утром [23 октября] он приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату», — сообщили в telegram-канале Shot. По их данным, между братом девушки и Гуфом началась драка, после которой первый снял побои. Обоих задержали и доставили в отделение полиции, передает Life.ru.

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Российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) задержали в Подмосковье за драку с братом девушки, к которой приставал рэп-исполнитель. Об этом сообщили telegram-каналы. «Рэпера Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке <...> сегодня рано утром [23 октября] он приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату», — сообщили в telegram-канале Shot. По их данным, между братом девушки и Гуфом началась драка, после которой первый снял побои. Обоих задержали и доставили в отделение полиции, передает Life.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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