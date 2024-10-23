Shot: полиция задержала рэпера Гуфа

Рэпер Гуф задержан полицией после приставания к девушке, сообщили в telegram-каналах
Российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) задержали в Подмосковье за драку с братом девушки, к которой приставал рэп-исполнитель. Об этом сообщили telegram-каналы.
«Рэпера Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке <...> сегодня рано утром [23 октября] он приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату», — сообщили в telegram-канале Shot. По их данным, между братом девушки и Гуфом началась драка, после которой первый снял побои. Обоих задержали и доставили в отделение полиции, передает Life.ru.
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