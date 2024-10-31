Каждый год в православном календаре выделяется несколько дней на то, чтобы вспомнить о тех, кого уже нет с нами. В 2024 году Дмитриевская родительская суббота выпадает на 2 ноября. URA.RU рассказывает, что в этот день нужно сделать и что это за праздник.
Что принято делать в родительскую субботу
Утром в родительскую субботу принято ходить в церковь на службу и заказывать панихиду. После этого люди идут на могилы родственников и близких людей и прибираются на них. Но в этот день не принято скорбеть об усопших — напротив, нужно радоваться, что душа близких перешла в вечную жизнь.
Также в родительскую субботу часто оставляют на могилах угощение усопшим, но эта традиция в православии считается языческим предрассудком. Лучше помянуть тех, кого уже нет на этом свете, в семейном кругу дома. На стол в этот день обычно готовят кутью, а также любимые блюда усопших. За столом принято вспоминать радостные моменты с покойным человеком, чтобы о нем сохранялась хорошая память.
Что нельзя делать в родительскую субботу
Существует мнение, что в родительскую субботу нельзя заниматься домашними делами: стирать одежду, делать уборку и даже ходить в баню. Но это не так — православие никак не запрещает заниматься бытом, главное, чтобы верующий нашел время на посещение храма и церкви.
Единственный церковный запрет касается венчания. В родительские субботы этот обряд не проводят.
Дмитриевская родительская суббота
Дмитриевская родительская суббота — последний поминальный день в году. В православии дата приурочена к памяти святого великомученика Димитрия Солунского.
Димитрий Солунский родился в Греции во времена, когда на христиан шли гонения. Родители будущего святого долгое время не могли зачать ребенка, и попросили Господа подарить им сына — и он услышал их молитвы. Мальчика назвали Димитрием и тайно крестили.
Когда Димитрий вырос, император Максимиан назначил его воеводой. Димитрию приказали истреблять христиан, но вместо этого он, напротив, обращал язычников в веру. Вскоре император узнал о том, что Димитрий — христианин. Когда воевода узнал об этом, то раздал все свое имущество нуждающимся, а сам предался молитве. Димитрия бросили в темницу, а затем жестоко убили.
Также, по одной из версий, впервые Дмитриевскую родительскую субботу начали проводить после того, как Дмитрий Донской посетил Троице-Сергиеву обитель после Куликовской битвы. По традиции, 2 ноября поминаются не только близкие родственники, но и все воины, которые отдали свою жизнь за православную веру.
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