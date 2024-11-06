Путин заявил о новом стратегическом рекорде России. Видео

Путин после спуска на воду «Чукотки»: у РФ самый большой ледокольный флот в мире
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Ледокольный флот России включает 34 дизельных и семь атомных ледоколов, заявил Путин
Ледокольный флот России включает 34 дизельных и семь атомных ледоколов, заявил Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин объявил о новом стратегическом рекорде России после спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», который стал пятым судном проекта 22220. Глава государства подчеркнул, что теперь у РФ самый большой ледокольный флот в мире.

«В России самый большой ледокольный флот в мире», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля. После спуска на воду ледокола «Чукотка» президент также выразил надежду на поднятие флага на атомоходе «Якутия» в декабре.

По словам главы государства, в России уже имеются 34 дизельных и семь атомных ледоколов, а также ожидаются новые, включая «Ленинград» и «Сталинград». Церемония спуска на воду ледокола «Чукотка» состоялась на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и прошла в формате видеоконференции.

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Президент РФ Владимир Путин объявил о новом стратегическом рекорде России после спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», который стал пятым судном проекта 22220. Глава государства подчеркнул, что теперь у РФ самый большой ледокольный флот в мире. «В России самый большой ледокольный флот в мире», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля. После спуска на воду ледокола «Чукотка» президент также выразил надежду на поднятие флага на атомоходе «Якутия» в декабре. По словам главы государства, в России уже имеются 34 дизельных и семь атомных ледоколов, а также ожидаются новые, включая «Ленинград» и «Сталинград». Церемония спуска на воду ледокола «Чукотка» состоялась на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и прошла в формате видеоконференции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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