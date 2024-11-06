Президент РФ Владимир Путин объявил о новом стратегическом рекорде России после спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», который стал пятым судном проекта 22220. Глава государства подчеркнул, что теперь у РФ самый большой ледокольный флот в мире.
«В России самый большой ледокольный флот в мире», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля. После спуска на воду ледокола «Чукотка» президент также выразил надежду на поднятие флага на атомоходе «Якутия» в декабре.
По словам главы государства, в России уже имеются 34 дизельных и семь атомных ледоколов, а также ожидаются новые, включая «Ленинград» и «Сталинград». Церемония спуска на воду ледокола «Чукотка» состоялась на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и прошла в формате видеоконференции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.