Происшествия ДТП В Екатеринбурге пьяный водитель снес 15-летнего школьника и скрылся. Видео 06 ноября 2024 в 21:00 Размер текста - 17 + У автомобилиста не было с собой прав (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 36-летний автомобилист сбил 15-летнего школьника на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Инспекторы поймали нарушителя и провели экспертизу, которая показала, что мужчина пьян. Об этом рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «Пьяного автомобилиста, спровоцировавшего ДТП и попытавшегося скрыться, прямо сейчас оформляют сотрудники ГАИ. Не стесняясь камеры, гражданин говорит, что „ничего не нарушал“» — пояснили в ведомстве. Пострадавшего подростка с травмой ноги доставили в ДГКБ №9. Как оказалось, у водителя также не было с собой водительских прав. Теперь сотрудники ГАИ составляют в отношении нарушителя несколько протоколов. Разбирательство продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 36-летний автомобилист сбил 15-летнего школьника на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Инспекторы поймали нарушителя и провели экспертизу, которая показала, что мужчина пьян. Об этом рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «Пьяного автомобилиста, спровоцировавшего ДТП и попытавшегося скрыться, прямо сейчас оформляют сотрудники ГАИ. Не стесняясь камеры, гражданин говорит, что „ничего не нарушал“» — пояснили в ведомстве. Пострадавшего подростка с травмой ноги доставили в ДГКБ №9. Как оказалось, у водителя также не было с собой водительских прав. Теперь сотрудники ГАИ составляют в отношении нарушителя несколько протоколов. Разбирательство продолжается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям