В Екатеринбурге пьяный водитель снес 15-летнего школьника и скрылся. Видео

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У автомобилиста не было с собой прав (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 36-летний автомобилист сбил 15-летнего школьника на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Инспекторы поймали нарушителя и провели экспертизу, которая показала, что мужчина пьян. Об этом рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

«Пьяного автомобилиста, спровоцировавшего ДТП и попытавшегося скрыться, прямо сейчас оформляют сотрудники ГАИ. Не стесняясь камеры, гражданин говорит, что „ничего не нарушал“» — пояснили в ведомстве. Пострадавшего подростка с травмой ноги доставили в ДГКБ №9.

Как оказалось, у водителя также не было с собой водительских прав. Теперь сотрудники ГАИ составляют в отношении нарушителя несколько протоколов. Разбирательство продолжается.

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В Екатеринбурге 36-летний автомобилист сбил 15-летнего школьника на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Инспекторы поймали нарушителя и провели экспертизу, которая показала, что мужчина пьян. Об этом рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «Пьяного автомобилиста, спровоцировавшего ДТП и попытавшегося скрыться, прямо сейчас оформляют сотрудники ГАИ. Не стесняясь камеры, гражданин говорит, что „ничего не нарушал“» — пояснили в ведомстве. Пострадавшего подростка с травмой ноги доставили в ДГКБ №9. Как оказалось, у водителя также не было с собой водительских прав. Теперь сотрудники ГАИ составляют в отношении нарушителя несколько протоколов. Разбирательство продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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