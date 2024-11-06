В Екатеринбурге 36-летний автомобилист сбил 15-летнего школьника на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Инспекторы поймали нарушителя и провели экспертизу, которая показала, что мужчина пьян. Об этом рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
«Пьяного автомобилиста, спровоцировавшего ДТП и попытавшегося скрыться, прямо сейчас оформляют сотрудники ГАИ. Не стесняясь камеры, гражданин говорит, что „ничего не нарушал“» — пояснили в ведомстве. Пострадавшего подростка с травмой ноги доставили в ДГКБ №9.
Как оказалось, у водителя также не было с собой водительских прав. Теперь сотрудники ГАИ составляют в отношении нарушителя несколько протоколов. Разбирательство продолжается.
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