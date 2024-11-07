Кафе и новый ТК появится вблизи Копейского шоссе в Ленинском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска в границах Копейского шоссе, улиц Харлова и Луценко построят крупный торговый комплекс с кафе. Общая площадь объекта составит 800 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка в границах: Копейское шоссе, улица Харлова, улица Луценко в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

В документации отмечается, площадь кафе составит 360 квадратных метров, площадь магазина 500 «квадратов». Сам участок находится в зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

Новое кафе и торговый комплекс построят у Копейского шоссе в Ленинском районе Челябинска сайт мэрии г. Челябинска