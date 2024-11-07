В Челябинске на Копейском шоссе построят крупный торговый комплекс с кафе. Карта

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Кафе и новый ТК появится вблизи Копейского шоссе в Ленинском районе Фото:

В Ленинском районе Челябинска в границах Копейского шоссе, улиц Харлова и Луценко построят крупный торговый комплекс с кафе. Общая площадь объекта составит 800 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка в границах: Копейское шоссе, улица Харлова, улица Луценко в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

В документации отмечается, площадь кафе составит 360 квадратных метров, площадь магазина 500 «квадратов». Сам участок находится в зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

Новое кафе и торговый комплекс построят у Копейского шоссе в Ленинском районе Челябинска
Новое кафе и торговый комплекс построят у Копейского шоссе в Ленинском районе Челябинска

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В Ленинском районе Челябинска в границах Копейского шоссе, улиц Харлова и Луценко построят крупный торговый комплекс с кафе. Общая площадь объекта составит 800 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка в границах: Копейское шоссе, улица Харлова, улица Луценко в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. В документации отмечается, площадь кафе составит 360 квадратных метров, площадь магазина 500 «квадратов». Сам участок находится в зоне смешанной и общественно-деловой застройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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