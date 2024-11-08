08 ноября 2024

В Перми изменится расписание одного автобуса

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Корректировки затронут расписание будних и выходных дней
Корректировки затронут расписание будних и выходных дней Фото:

В Перми расписание автобуса №31 изменится с 9 ноября. Поменяется ряд отправлений маршрута в течения дня, сообщается в городском департаменте транспорта.

«С 9 ноября будет скорректировано расписание автобуса №31. Изменения обусловлены меняющейся дорожной обстановкой. Корректировки затронут расписание будних и выходных дней», — сказано в сообщении.

Автобус №31 ездит по маршруту «Комсомольская площадь — микрорайон Липовая Гора». Пассажиров просят следить за актуальным расписанием движения.

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В Перми расписание автобуса №31 изменится с 9 ноября. Поменяется ряд отправлений маршрута в течения дня, сообщается в городском департаменте транспорта. «С 9 ноября будет скорректировано расписание автобуса №31. Изменения обусловлены меняющейся дорожной обстановкой. Корректировки затронут расписание будних и выходных дней», — сказано в сообщении. Автобус №31 ездит по маршруту «Комсомольская площадь — микрорайон Липовая Гора». Пассажиров просят следить за актуальным расписанием движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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