В Перми изменится расписание одного автобуса

Корректировки затронут расписание будних и выходных дней
В Перми расписание автобуса №31 изменится с 9 ноября. Поменяется ряд отправлений маршрута в течения дня, сообщается в городском департаменте транспорта.
«С 9 ноября будет скорректировано расписание автобуса №31. Изменения обусловлены меняющейся дорожной обстановкой. Корректировки затронут расписание будних и выходных дней», — сказано в сообщении.
Автобус №31 ездит по маршруту «Комсомольская площадь — микрорайон Липовая Гора». Пассажиров просят следить за актуальным расписанием движения.
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