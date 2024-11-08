Общество Омбудсмен и прокурор ответят на вопросы жителей Коркино 09 ноября 2024 в 16:21 Размер текста - 17 + За ситуаций в Коркино после убийства таксистки следят правоохранители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для жителей Коркино Челябинской области организовали еще одну встречу с правозащитниками. Она состоится 12 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Во вторник, 12 ноября, прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко проведут встречу с жителями Коркино. Она состоится с 16:00 до 18:00 в Коркинской детской школе искусств», — уточнили в надзорном ведомстве. На вопросы также ответят первый заместитель губернатора региона Станислав Мошаров, руководители следственного управления и МВД России по Челябинской области. Жители могут направить свои вопросы по телефону: 8-904-817-74-21. Как URA.RU сообщало ранее, сотрудники правоохранительных органов проводят рейды по местам проживания цыган в Троице после убийства таксистки. Правозащитники и представители власти регулярно встречаются с жителями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Для жителей Коркино Челябинской области организовали еще одну встречу с правозащитниками. Она состоится 12 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Во вторник, 12 ноября, прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко проведут встречу с жителями Коркино. Она состоится с 16:00 до 18:00 в Коркинской детской школе искусств», — уточнили в надзорном ведомстве. На вопросы также ответят первый заместитель губернатора региона Станислав Мошаров, руководители следственного управления и МВД России по Челябинской области. Жители могут направить свои вопросы по телефону: 8-904-817-74-21. Как URA.RU сообщало ранее, сотрудники правоохранительных органов проводят рейды по местам проживания цыган в Троице после убийства таксистки. Правозащитники и представители власти регулярно встречаются с жителями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям