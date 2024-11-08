Омбудсмен и прокурор ответят на вопросы жителей Коркино

Для жителей Коркино Челябинской области организовали еще одну встречу с правозащитниками. Она состоится 12 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Во вторник, 12 ноября, прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко проведут встречу с жителями Коркино. Она состоится с 16:00 до 18:00 в Коркинской детской школе искусств», — уточнили в надзорном ведомстве.
На вопросы также ответят первый заместитель губернатора региона Станислав Мошаров, руководители следственного управления и МВД России по Челябинской области. Жители могут направить свои вопросы по телефону: 8-904-817-74-21.
Как URA.RU сообщало ранее, сотрудники правоохранительных органов проводят рейды по местам проживания цыган в Троице после убийства таксистки. Правозащитники и представители власти регулярно встречаются с жителями.
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