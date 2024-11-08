08 ноября 2024

Омбудсмен и прокурор ответят на вопросы жителей Коркино

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
За ситуаций в Коркино после убийства таксистки следят правоохранители Фото:

Для жителей Коркино Челябинской области организовали еще одну встречу с правозащитниками. Она состоится 12 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Во вторник, 12 ноября, прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко проведут встречу с жителями Коркино. Она состоится с 16:00 до 18:00 в Коркинской детской школе искусств», — уточнили в надзорном ведомстве.

На вопросы также ответят первый заместитель губернатора региона Станислав Мошаров, руководители следственного управления и МВД России по Челябинской области. Жители могут направить свои вопросы по телефону: 8-904-817-74-21.

Как URA.RU сообщало ранее, сотрудники правоохранительных органов проводят рейды по местам проживания цыган в Троице после убийства таксистки. Правозащитники и представители власти регулярно встречаются с жителями.

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Для жителей Коркино Челябинской области организовали еще одну встречу с правозащитниками. Она состоится 12 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Во вторник, 12 ноября, прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко проведут встречу с жителями Коркино. Она состоится с 16:00 до 18:00 в Коркинской детской школе искусств», — уточнили в надзорном ведомстве. На вопросы также ответят первый заместитель губернатора региона Станислав Мошаров, руководители следственного управления и МВД России по Челябинской области. Жители могут направить свои вопросы по телефону: 8-904-817-74-21. Как URA.RU сообщало ранее, сотрудники правоохранительных органов проводят рейды по местам проживания цыган в Троице после убийства таксистки. Правозащитники и представители власти регулярно встречаются с жителями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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