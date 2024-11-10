10 ноября 2024

Шольц раскрыл, когда настанет «подходящее время» для переговоров с Путиным

Шольц: подходящее время для разговора с Путиным настанет скоро
© Служба новостей «URA.RU»
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Шольц готовиться позвонить Путину Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что скоро наступит «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Это утверждение подчеркивает возможное восстановление диалога между двумя странами.

В ответ на вопрос о том, когда же наступит это «подходящее время», Шольц коротко ответил: «Скоро», — подчеркнул он. Канцлер также уточнил, что перед разговором необходимо провести ряд подготовительных контактов, которые он уже ведет на протяжении длительного времени.

Ранее Шольц уже высказывался о возможности телефонного общения с Путином. Он подчеркнул важность диалога в контексте текущих международных отношений.

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Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что скоро наступит «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Это утверждение подчеркивает возможное восстановление диалога между двумя странами. В ответ на вопрос о том, когда же наступит это «подходящее время», Шольц коротко ответил: «Скоро», — подчеркнул он. Канцлер также уточнил, что перед разговором необходимо провести ряд подготовительных контактов, которые он уже ведет на протяжении длительного времени. Ранее Шольц уже высказывался о возможности телефонного общения с Путином. Он подчеркнул важность диалога в контексте текущих международных отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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