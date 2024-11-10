Шольц раскрыл, когда настанет «подходящее время» для переговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что скоро наступит «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Это утверждение подчеркивает возможное восстановление диалога между двумя странами.
В ответ на вопрос о том, когда же наступит это «подходящее время», Шольц коротко ответил: «Скоро», — подчеркнул он. Канцлер также уточнил, что перед разговором необходимо провести ряд подготовительных контактов, которые он уже ведет на протяжении длительного времени.
Ранее Шольц уже высказывался о возможности телефонного общения с Путином. Он подчеркнул важность диалога в контексте текущих международных отношений.
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