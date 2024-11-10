Правительство Японии ушло в отставку

Полный состав правительства Японии во главе с Сигэру Исибой ушел в отставку в преддверии выборов нового премьер-министра страны. Они состоятся 11 ноября на специальной сессии парламента. Об этом сообщает агентство Kyodo.
«Первый кабинет Исибы подал в отставку на внеочередном заседании утром 11 сентября», — сказано в материале агентства. Выборы премьер-министра пройдут в понедельник на особой сессии парламента по итогам состоявшихся 27 октября выборов в ключевую нижнюю палату.
В случае переизбрания Исибы в качестве премьер-министра, в течение дня после голосования он планирует сформировать новый кабинет министров. Этот кабинет почти не изменится, за исключением трех постов: министра юстиции, министра сельского хозяйства и министра транспорта, которые будут заменены по результатам последних выборов.
В возрасте 67 лет Сигэру Исиба в пятый раз принял участие в выборах на высший пост в правящей партии страны. Голосование было организовано в два этапа. Сам Исиба признан одним из наиболее опытных политиков Японии в рядах своей партии.
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Полный состав правительства Японии во главе с Сигэру Исибой ушел в отставку в преддверии выборов нового премьер-министра страны. Они состоятся 11 ноября на специальной сессии парламента. Об этом сообщает агентство Kyodo. «Первый кабинет Исибы подал в отставку на внеочередном заседании утром 11 сентября», — сказано в материале агентства. Выборы премьер-министра пройдут в понедельник на особой сессии парламента по итогам состоявшихся 27 октября выборов в ключевую нижнюю палату. В случае переизбрания Исибы в качестве премьер-министра, в течение дня после голосования он планирует сформировать новый кабинет министров. Этот кабинет почти не изменится, за исключением трех постов: министра юстиции, министра сельского хозяйства и министра транспорта, которые будут заменены по результатам последних выборов. В возрасте 67 лет Сигэру Исиба в пятый раз принял участие в выборах на высший пост в правящей партии страны. Голосование было организовано в два этапа. Сам Исиба признан одним из наиболее опытных политиков Японии в рядах своей партии.