10 ноября 2024

Правительство Японии ушло в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы-Сити, флаг японии, японский флаг
Исиба в случае победы сформирует новый кабинет министров Японии Фото:

Полный состав правительства Японии во главе с Сигэру Исибой ушел в отставку в преддверии выборов нового премьер-министра страны. Они состоятся 11 ноября на специальной сессии парламента. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Первый кабинет Исибы подал в отставку на внеочередном заседании утром 11 сентября», — сказано в материале агентства. Выборы премьер-министра пройдут в понедельник на особой сессии парламента по итогам состоявшихся 27 октября выборов в ключевую нижнюю палату.

В случае переизбрания Исибы в качестве премьер-министра, в течение дня после голосования он планирует сформировать новый кабинет министров. Этот кабинет почти не изменится, за исключением трех постов: министра юстиции, министра сельского хозяйства и министра транспорта, которые будут заменены по результатам последних выборов.

В возрасте 67 лет Сигэру Исиба в пятый раз принял участие в выборах на высший пост в правящей партии страны. Голосование было организовано в два этапа. Сам Исиба признан одним из наиболее опытных политиков Японии в рядах своей партии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полный состав правительства Японии во главе с Сигэру Исибой ушел в отставку в преддверии выборов нового премьер-министра страны. Они состоятся 11 ноября на специальной сессии парламента. Об этом сообщает агентство Kyodo. «Первый кабинет Исибы подал в отставку на внеочередном заседании утром 11 сентября», — сказано в материале агентства. Выборы премьер-министра пройдут в понедельник на особой сессии парламента по итогам состоявшихся 27 октября выборов в ключевую нижнюю палату. В случае переизбрания Исибы в качестве премьер-министра, в течение дня после голосования он планирует сформировать новый кабинет министров. Этот кабинет почти не изменится, за исключением трех постов: министра юстиции, министра сельского хозяйства и министра транспорта, которые будут заменены по результатам последних выборов. В возрасте 67 лет Сигэру Исиба в пятый раз принял участие в выборах на высший пост в правящей партии страны. Голосование было организовано в два этапа. Сам Исиба признан одним из наиболее опытных политиков Японии в рядах своей партии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...