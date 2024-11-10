Правительство Японии ушло в отставку

11 ноября 2024 в 05:54 Размер текста - 17 +

Исиба в случае победы сформирует новый кабинет министров Японии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полный состав правительства Японии во главе с Сигэру Исибой ушел в отставку в преддверии выборов нового премьер-министра страны. Они состоятся 11 ноября на специальной сессии парламента. Об этом сообщает агентство Kyodo. «Первый кабинет Исибы подал в отставку на внеочередном заседании утром 11 сентября», — сказано в материале агентства . Выборы премьер-министра пройдут в понедельник на особой сессии парламента по итогам состоявшихся 27 октября выборов в ключевую нижнюю палату. В случае переизбрания Исибы в качестве премьер-министра, в течение дня после голосования он планирует сформировать новый кабинет министров. Этот кабинет почти не изменится, за исключением трех постов: министра юстиции, министра сельского хозяйства и министра транспорта, которые будут заменены по результатам последних выборов. В возрасте 67 лет Сигэру Исиба в пятый раз принял участие в выборах на высший пост в правящей партии страны. Голосование было организовано в два этапа. Сам Исиба признан одним из наиболее опытных политиков Японии в рядах своей партии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полный состав правительства Японии во главе с Сигэру Исибой ушел в отставку в преддверии выборов нового премьер-министра страны. Они состоятся 11 ноября на специальной сессии парламента. Об этом сообщает агентство Kyodo. «Первый кабинет Исибы подал в отставку на внеочередном заседании утром 11 сентября», — сказано в материале агентства. Выборы премьер-министра пройдут в понедельник на особой сессии парламента по итогам состоявшихся 27 октября выборов в ключевую нижнюю палату. В случае переизбрания Исибы в качестве премьер-министра, в течение дня после голосования он планирует сформировать новый кабинет министров. Этот кабинет почти не изменится, за исключением трех постов: министра юстиции, министра сельского хозяйства и министра транспорта, которые будут заменены по результатам последних выборов. В возрасте 67 лет Сигэру Исиба в пятый раз принял участие в выборах на высший пост в правящей партии страны. Голосование было организовано в два этапа. Сам Исиба признан одним из наиболее опытных политиков Японии в рядах своей партии.