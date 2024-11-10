RS: канцлер ФРГ Шольц предлагал идею «финляндизации» Украины

11 ноября 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

Вариант Шольца с «финляндизацией» будет подразумевать отказ Украины от членства в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library На недавней встрече канцлера Германии Олафа Шольца с генсеком НАТО Марком Рютте обсуждалась идея «финляндизации» Украины. Под этим термином подразумевается возможность отказа Киева от вступления в НАТО на подобие нейтрального статуса Финляндии во время холодной войны. «То, что вариант „финляндизации“ в принципе обсуждается, показывает, насколько далеко европейская дискуссия ушла от мантры „все, что потребуется для победы Украины“ к более трезвой оценке реалий на местах», — пишет издание Responsible Statecraft. Автор статьи подчеркивает серьезный кризис в политической арене Германии, отмечая, что ведущие немецкие партии испытывают разногласия в отношении конфликта на Украине. 16 октября в ходе своего выступления в бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность к обсуждению с российским президентом Владимиром Путиным путей разрешения конфликта на Украине, напоминает MK.RU. Он подчеркнул, что любые попытки достичь мирного урегулирования должны проводиться открыто, с учетом позиции Украины и в координации с международными партнерами. В ответ на эти заявления, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил значимость подобных высказываний, указав на изменение позиции Германии, которая ранее вместе с другими западными странами категорически отвергала возможность ведения диалога с Путиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На недавней встрече канцлера Германии Олафа Шольца с генсеком НАТО Марком Рютте обсуждалась идея «финляндизации» Украины. Под этим термином подразумевается возможность отказа Киева от вступления в НАТО на подобие нейтрального статуса Финляндии во время холодной войны. «То, что вариант „финляндизации“ в принципе обсуждается, показывает, насколько далеко европейская дискуссия ушла от мантры „все, что потребуется для победы Украины“ к более трезвой оценке реалий на местах», — пишет издание Responsible Statecraft. Автор статьи подчеркивает серьезный кризис в политической арене Германии, отмечая, что ведущие немецкие партии испытывают разногласия в отношении конфликта на Украине. 16 октября в ходе своего выступления в бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность к обсуждению с российским президентом Владимиром Путиным путей разрешения конфликта на Украине, напоминает MK.RU. Он подчеркнул, что любые попытки достичь мирного урегулирования должны проводиться открыто, с учетом позиции Украины и в координации с международными партнерами. В ответ на эти заявления, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил значимость подобных высказываний, указав на изменение позиции Германии, которая ранее вместе с другими западными странами категорически отвергала возможность ведения диалога с Путиным.