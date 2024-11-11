Верховный суд РФ отменил смягчение приговора киллеру ОПГ «Трифоновские»

Верховный суд России отменил решение о смягчении приговора киллеру и участнику ОПГ «Трифоновские» Игорю Ковальчуку, который ранее был признан виновным в совершении тяжких преступлений. Решение о пересмотре приговора было принято после апелляции, поданной Генеральной прокуратурой РФ.
«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации определила: апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 24 июня 2024 года в отношении осужденного Ковальчука Игоря Николаевича отменить», — говорится в заявлении суда. Уточняется, что материалы дела будут направлены для повторного рассмотрения в апелляционной инстанции.
Ранее Приморский краевой суд вынес приговор Ковальчуку, назначив ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и обязал уплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Основаниями для такого решения стали обвинения в убийстве семи человек, бандитизме, похищении людей и незаконном обращении с оружием. В частности, Ковальчук был признан виновным в совершении двух громких заказных убийств в начале 2000-х годов.
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