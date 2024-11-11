На западе Москвы тушат крупный пожар

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Пожару на западе Москвы присвоен первый ранг (архивное фото)
Пожару на западе Москвы присвоен первый ранг (архивное фото) Фото:

В административном здании, расположенном в микрорайоне Ленинские горы на западе Москвы, произошел пожар. Происшествию присвоен ранг №1.

«Возгорание случилось в микрорайоне Ленинские горы. Пожару присвоен ранг №1», — сообщает РЕН ТВ. На месте происшествия поднимаются столбы черного дыма, наблюдается открытое горение.

Дополнительные подробности о причинах возникновения пожара и о том, есть ли пострадавшие, пока не сообщаются. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия.

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В административном здании, расположенном в микрорайоне Ленинские горы на западе Москвы, произошел пожар. Происшествию присвоен ранг №1. «Возгорание случилось в микрорайоне Ленинские горы. Пожару присвоен ранг №1», — сообщает РЕН ТВ. На месте происшествия поднимаются столбы черного дыма, наблюдается открытое горение. Дополнительные подробности о причинах возникновения пожара и о том, есть ли пострадавшие, пока не сообщаются. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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