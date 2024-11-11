На западе Москвы тушат крупный пожар

В административном здании, расположенном в микрорайоне Ленинские горы на западе Москвы, произошел пожар. Происшествию присвоен ранг №1.
«Возгорание случилось в микрорайоне Ленинские горы. Пожару присвоен ранг №1», — сообщает РЕН ТВ. На месте происшествия поднимаются столбы черного дыма, наблюдается открытое горение.
Дополнительные подробности о причинах возникновения пожара и о том, есть ли пострадавшие, пока не сообщаются. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия.
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