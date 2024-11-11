Путин поручил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений в рамках итогов пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего 5 сентября 2024 года. Среди ключевых задач правительству РФ было поручено обеспечить фиксацию процентной ставки по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» на уровне 2% годовых до 2030 года.
«Правительству Российской Федерации: ... обеспечить сохранение процентной ставки по программе „Дальневосточная и арктическая ипотека“ в размере 2% годовых до 2030 года», — говорится в перечне поручений по итогам планерного заседания ВЭФ. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Данное решение направлено на стимулирование развития Дальнего Востока и Арктики, особенно в сфере жилищного строительства. Эта мера призвана не только улучшить условия проживания местных жителей, но и привлечь в регион новых специалистов, способствующих его развитию.
Госпрограмма «Дальневосточная ипотека», действующая с 2019 года в 11 регионах Дальневосточного федерального округа, предоставляет льготные условия для семейных пар и одиноких родителей до 36 лет, участников программы «Дальневосточный гектар», работников здравоохранения и образования, сотрудников оборонных предприятий, участников СВО, а также переселенцев с Украины, ЛНР и ДНР, являющихся гражданами России.
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