Путин поручил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поручил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2% годовых
Путин поручил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2% годовых Фото:

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений в рамках итогов пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего 5 сентября 2024 года. Среди ключевых задач правительству РФ было поручено обеспечить фиксацию процентной ставки по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» на уровне 2% годовых до 2030 года.

«Правительству Российской Федерации: ... обеспечить сохранение процентной ставки по программе „Дальневосточная и арктическая ипотека“ в размере 2% годовых до 2030 года», — говорится в перечне поручений по итогам планерного заседания ВЭФ. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Данное решение направлено на стимулирование развития Дальнего Востока и Арктики, особенно в сфере жилищного строительства. Эта мера призвана не только улучшить условия проживания местных жителей, но и привлечь в регион новых специалистов, способствующих его развитию.

Госпрограмма «Дальневосточная ипотека», действующая с 2019 года в 11 регионах Дальневосточного федерального округа, предоставляет льготные условия для семейных пар и одиноких родителей до 36 лет, участников программы «Дальневосточный гектар», работников здравоохранения и образования, сотрудников оборонных предприятий, участников СВО, а также переселенцев с Украины, ЛНР и ДНР, являющихся гражданами России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений в рамках итогов пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего 5 сентября 2024 года. Среди ключевых задач правительству РФ было поручено обеспечить фиксацию процентной ставки по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» на уровне 2% годовых до 2030 года. «Правительству Российской Федерации: ... обеспечить сохранение процентной ставки по программе „Дальневосточная и арктическая ипотека“ в размере 2% годовых до 2030 года», — говорится в перечне поручений по итогам планерного заседания ВЭФ. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Данное решение направлено на стимулирование развития Дальнего Востока и Арктики, особенно в сфере жилищного строительства. Эта мера призвана не только улучшить условия проживания местных жителей, но и привлечь в регион новых специалистов, способствующих его развитию. Госпрограмма «Дальневосточная ипотека», действующая с 2019 года в 11 регионах Дальневосточного федерального округа, предоставляет льготные условия для семейных пар и одиноких родителей до 36 лет, участников программы «Дальневосточный гектар», работников здравоохранения и образования, сотрудников оборонных предприятий, участников СВО, а также переселенцев с Украины, ЛНР и ДНР, являющихся гражданами России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...