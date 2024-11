Челябинцы раскупили билеты на три концерта оркестра CAGMO

В Челябинске не осталось билетов на три концерта симфонического оркестра CAGMO, которые пройдут 29 ноября, 10 и 13 декабря. В эти даты ожидаются такие программы: «Симфония Линкин Парк при свечах», «Саундтреки Эйнауди при свечах», «Симфония Король и Шут — Двойной концерт». Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест на концертную программу оркестра CAGMO — Симфония Линкин Парк при свечах — нет», — сообщается на сайте. Купить билеты через электронный сервис на два других шоу также нельзя из-за раскупленных тикетов. Оркестр CAGMO специализируется на аранжировках современной музыки. На концерте, посвященном творчеству рок-группы Linkin Park, будут представлены композиции: Numb, In The end, Faint, What I»ve Done, Bleed it Out и другие. Также в Челябинске в конце января они выступят с программой «Песни советских кинофильмов». Ранее челябинцы уже раскупали билеты на выступления оркестра CAGMO. В апреле свободных мест не осталось на концерт «Саундтреки Эйнауди». Обычно, музыканты выступают в концертном зале имени Прокофьева, который вмещает в себя 495 зрителей.