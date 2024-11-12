12 ноября 2024

Челябинцы раскупили билеты на три концерта оркестра CAGMO

© Служба новостей «URA.RU»
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После Нового года современный оркестр приедет в Челябинск с новой программой
После Нового года современный оркестр приедет в Челябинск с новой программой Фото:

В Челябинске не осталось билетов на три концерта симфонического оркестра CAGMO, которые пройдут 29 ноября, 10 и 13 декабря. В эти даты ожидаются такие программы: «Симфония Линкин Парк при свечах», «Саундтреки Эйнауди при свечах», «Симфония Король и Шут — Двойной концерт». Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест на концертную программу оркестра CAGMO — Симфония Линкин Парк при свечах — нет», — сообщается на сайте. Купить билеты через электронный сервис на два других шоу также нельзя из-за раскупленных тикетов.

Оркестр CAGMO специализируется на аранжировках современной музыки. На концерте, посвященном творчеству рок-группы Linkin Park, будут представлены композиции: Numb, In The end, Faint, What I»ve Done, Bleed it Out и другие. Также в Челябинске в конце января они выступят с программой «Песни советских кинофильмов».

Ранее челябинцы уже раскупали билеты на выступления оркестра CAGMO. В апреле свободных мест не осталось на концерт «Саундтреки Эйнауди». Обычно, музыканты выступают в концертном зале имени Прокофьева, который вмещает в себя 495 зрителей.

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В Челябинске не осталось билетов на три концерта симфонического оркестра CAGMO, которые пройдут 29 ноября, 10 и 13 декабря. В эти даты ожидаются такие программы: «Симфония Линкин Парк при свечах», «Саундтреки Эйнауди при свечах», «Симфония Король и Шут — Двойной концерт». Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест на концертную программу оркестра CAGMO — Симфония Линкин Парк при свечах — нет», — сообщается на сайте. Купить билеты через электронный сервис на два других шоу также нельзя из-за раскупленных тикетов. Оркестр CAGMO специализируется на аранжировках современной музыки. На концерте, посвященном творчеству рок-группы Linkin Park, будут представлены композиции: Numb, In The end, Faint, What I»ve Done, Bleed it Out и другие. Также в Челябинске в конце января они выступят с программой «Песни советских кинофильмов». Ранее челябинцы уже раскупали билеты на выступления оркестра CAGMO. В апреле свободных мест не осталось на концерт «Саундтреки Эйнауди». Обычно, музыканты выступают в концертном зале имени Прокофьева, который вмещает в себя 495 зрителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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