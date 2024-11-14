Убийство произошло 17 марта в Заречном (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Белоярский районный суд Свердловской области приговорил к колонии 44-летнего Александра Ватолина, убившего из ревности жену Марию на глазах у восьмилетнего сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Ему назначено восемь лет в колонии строгого режима. Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей в пользу родственника погибшей», — сообщили в ведомстве. Ватолин свою вину признал в полном объеме.

Убийство произошло в ночь на 17 марта в Заречном. По версии следствия, в тот вечер пара распивала спиртное. Когда супруги поругались, Мария ушла спать в комнату к сыну. Ватолин ворвался туда и стал душить женщину, но та дала отпор. Тогда он вооружился ножом и стал замахиваться на нее. Ребенок, увидев это, выбежал в подъезд и стал звать на помощь соседей. Однако Александр успел нанести 17 ножевых ранений. По одной из версий, на преступление он пошел, потому что Мария якобы изменила ему.