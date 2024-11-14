Ревнивца, убившего жену на глазах у сына, отправили в свердловскую колонию. Видео

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Убийство произошло 17 марта в Заречном (архивное фото) Фото:

Белоярский районный суд Свердловской области приговорил к колонии 44-летнего Александра Ватолина, убившего из ревности жену Марию на глазах у восьмилетнего сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Ему назначено восемь лет в колонии строгого режима. Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей в пользу родственника погибшей», — сообщили в ведомстве. Ватолин свою вину признал в полном объеме.

Убийство произошло в ночь на 17 марта в Заречном. По версии следствия, в тот вечер пара распивала спиртное. Когда супруги поругались, Мария ушла спать в комнату к сыну. Ватолин ворвался туда и стал душить женщину, но та дала отпор. Тогда он вооружился ножом и стал замахиваться на нее. Ребенок, увидев это, выбежал в подъезд и стал звать на помощь соседей. Однако Александр успел нанести 17 ножевых ранений. По одной из версий, на преступление он пошел, потому что Мария якобы изменила ему.

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Белоярский районный суд Свердловской области приговорил к колонии 44-летнего Александра Ватолина, убившего из ревности жену Марию на глазах у восьмилетнего сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Ему назначено восемь лет в колонии строгого режима. Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей в пользу родственника погибшей», — сообщили в ведомстве. Ватолин свою вину признал в полном объеме. Убийство произошло в ночь на 17 марта в Заречном. По версии следствия, в тот вечер пара распивала спиртное. Когда супруги поругались, Мария ушла спать в комнату к сыну. Ватолин ворвался туда и стал душить женщину, но та дала отпор. Тогда он вооружился ножом и стал замахиваться на нее. Ребенок, увидев это, выбежал в подъезд и стал звать на помощь соседей. Однако Александр успел нанести 17 ножевых ранений. По одной из версий, на преступление он пошел, потому что Мария якобы изменила ему.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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