Как задержали свердловчанина, зарезавшего мать двоих детей

Свердловчанина, зарезавшего супругу, задержали в квартире

20 марта 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Убийство произошло в ночь на 17 марта (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полицейские задержали жителя Заречного Александра В., который обвиняется в убийстве супруги, ночью 17 марта в собственной квартире. Мужчина не стал оказывать сопротивление и сознался в содеянном, сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. У пары остались двое детей. «О произошедшем сотрудникам ОВД стало известно от соседки, которая услышала крики и позвонила в полицию. Также к ней за помощью прибежал восьмилетний сын потерпевшей, который в тот момент был дома. Фигурант не оказал сопротивления при задержании и не отпирался от причастности к убийству», — пояснил Горелых. Против мужчины было возбуждено уголовное дело. 18 марта суд отправил его в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 20 марта родные простились с погибшей. По словам соседей, накануне у пары произошел разлад в отношениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские задержали жителя Заречного Александра В., который обвиняется в убийстве супруги, ночью 17 марта в собственной квартире. Мужчина не стал оказывать сопротивление и сознался в содеянном, сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. У пары остались двое детей. «О произошедшем сотрудникам ОВД стало известно от соседки, которая услышала крики и позвонила в полицию. Также к ней за помощью прибежал восьмилетний сын потерпевшей, который в тот момент был дома. Фигурант не оказал сопротивления при задержании и не отпирался от причастности к убийству», — пояснил Горелых. Против мужчины было возбуждено уголовное дело. 18 марта суд отправил его в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 20 марта родные простились с погибшей. По словам соседей, накануне у пары произошел разлад в отношениях.