Как задержали свердловчанина, зарезавшего мать двоих детей

Полицейские задержали жителя Заречного Александра В., который обвиняется в убийстве супруги, ночью 17 марта в собственной квартире. Мужчина не стал оказывать сопротивление и сознался в содеянном, сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. У пары остались двое детей.
«О произошедшем сотрудникам ОВД стало известно от соседки, которая услышала крики и позвонила в полицию. Также к ней за помощью прибежал восьмилетний сын потерпевшей, который в тот момент был дома. Фигурант не оказал сопротивления при задержании и не отпирался от причастности к убийству», — пояснил Горелых.
Против мужчины было возбуждено уголовное дело. 18 марта суд отправил его в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 20 марта родные простились с погибшей. По словам соседей, накануне у пары произошел разлад в отношениях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.