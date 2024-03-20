Как задержали свердловчанина, зарезавшего мать двоих детей

Свердловчанина, зарезавшего супругу, задержали в квартире
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Убийство произошло в ночь на 17 марта (архивное фото) Фото:

Полицейские задержали жителя Заречного Александра В., который обвиняется в убийстве супруги, ночью 17 марта в собственной квартире. Мужчина не стал оказывать сопротивление и сознался в содеянном, сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. У пары остались двое детей.

«О произошедшем сотрудникам ОВД стало известно от соседки, которая услышала крики и позвонила в полицию. Также к ней за помощью прибежал восьмилетний сын потерпевшей, который в тот момент был дома. Фигурант не оказал сопротивления при задержании и не отпирался от причастности к убийству», — пояснил Горелых.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело. 18 марта суд отправил его в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 20 марта родные простились с погибшей. По словам соседей, накануне у пары произошел разлад в отношениях.

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Полицейские задержали жителя Заречного Александра В., который обвиняется в убийстве супруги, ночью 17 марта в собственной квартире. Мужчина не стал оказывать сопротивление и сознался в содеянном, сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. У пары остались двое детей. «О произошедшем сотрудникам ОВД стало известно от соседки, которая услышала крики и позвонила в полицию. Также к ней за помощью прибежал восьмилетний сын потерпевшей, который в тот момент был дома. Фигурант не оказал сопротивления при задержании и не отпирался от причастности к убийству», — пояснил Горелых. Против мужчины было возбуждено уголовное дело. 18 марта суд отправил его в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 20 марта родные простились с погибшей. По словам соседей, накануне у пары произошел разлад в отношениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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