Свердловчанина, обвиняемого в убийстве супруги, проверят на вменяемость

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Мужчина зарезал жену в квартире (архивное фото) Фото:

Жителя Заречного Александра В., которого обвинили в убийстве супруги Марии П., отправят в больницу для прохождения судебной психиатрической экспертизы. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга.

«С учетом имеющихся обстоятельств, в ходе следствия планируется провести в отношении обвиняемого судебную психиатрическую экспертизу. [Сейчас] продолжается выполнение иных процессуальных действий по сбору и закреплению доказательств, установлению всех обстоятельств убийства», — сказал Шульга.

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По словам полковника, обвиняемый во время допроса признался, что убил жену на почве ревности. В качестве улик из квартиры забрали два ножа. Их направили на молекулярно-генетическую экспертизу. Также силовики допросили свидетелей и провели следственный эксперимент с участием фигуранта.

Убийство было совершено в ночь на 17 марта. Но известно об этом стало лишь через два дня. По словам соседей, накануне у пары случился разлад в отношениях. Суд отправил Александра под стражу. Родные похоронили Марию 20 марта на Лесном кладбище в Заречном.

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Жителя Заречного Александра В., которого обвинили в убийстве супруги Марии П., отправят в больницу для прохождения судебной психиатрической экспертизы. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга. «С учетом имеющихся обстоятельств, в ходе следствия планируется провести в отношении обвиняемого судебную психиатрическую экспертизу. [Сейчас] продолжается выполнение иных процессуальных действий по сбору и закреплению доказательств, установлению всех обстоятельств убийства», — сказал Шульга. По словам полковника, обвиняемый во время допроса признался, что убил жену на почве ревности. В качестве улик из квартиры забрали два ножа. Их направили на молекулярно-генетическую экспертизу. Также силовики допросили свидетелей и провели следственный эксперимент с участием фигуранта. Убийство было совершено в ночь на 17 марта. Но известно об этом стало лишь через два дня. По словам соседей, накануне у пары случился разлад в отношениях. Суд отправил Александра под стражу. Родные похоронили Марию 20 марта на Лесном кладбище в Заречном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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