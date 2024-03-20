Свердловчанина, обвиняемого в убийстве супруги, проверят на вменяемость

Жителя Заречного Александра В., которого обвинили в убийстве супруги Марии П., отправят в больницу для прохождения судебной психиатрической экспертизы. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга.
«С учетом имеющихся обстоятельств, в ходе следствия планируется провести в отношении обвиняемого судебную психиатрическую экспертизу. [Сейчас] продолжается выполнение иных процессуальных действий по сбору и закреплению доказательств, установлению всех обстоятельств убийства», — сказал Шульга.
По словам полковника, обвиняемый во время допроса признался, что убил жену на почве ревности. В качестве улик из квартиры забрали два ножа. Их направили на молекулярно-генетическую экспертизу. Также силовики допросили свидетелей и провели следственный эксперимент с участием фигуранта.
Убийство было совершено в ночь на 17 марта. Но известно об этом стало лишь через два дня. По словам соседей, накануне у пары случился разлад в отношениях. Суд отправил Александра под стражу. Родные похоронили Марию 20 марта на Лесном кладбище в Заречном.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.