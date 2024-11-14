В Екатеринбурге число официально зарегистрированных гостиниц и отелей в 15 раз меньше, чем есть на самом деле. И это — повод для обсуждения ситуации на федеральном уровне. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков на полях форума «Города России», передает корреспондент URA.RU.
«Один из вопросов, который бы я задал — число гостиниц и мест отдыха, которые есть в реестре, и которые по факту работают. Налоговая инспекция говорит, что в реестре 132 крупные организации, на самом деле — их за 2000. Поэтому у меня остается один из вопросов. Уважаемые коллеги из федерации, решить его в рабочем порядке, чтобы это было официально заложено», — заявил Корюков.
Вопрос подняли во время дискуссии о развитии туриндустрии в городах. Корюков напомнил, что в Екатеринбурге планируется вводить туристический налог. Как ранее сообщало URA.RU, он даст екатеринбургскому бюджету до 450 миллионов рублей в год. Механика такова, что приезжающие в город туристы будут переплачивать за гостиничные номера до 100 рублей в сутки. Ожидается, что новая мера начнет действовать с 1 января. Причем не только в Екатеринбурге, но и в соседних городах. Власти планируют, что поступления в бюджет от турналога в 2025 году составят 80 млн рублей.
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