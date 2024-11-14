Глава «Опоры России» в Пермском крае получила пост в «Единой России»

В Ленинском районе Перми «Единую Россию» возглавила Ирина Южанинова
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Южанинова давно работает с партией
Ирина Южанинова давно работает с партией Фото:

В Перми отделение партии «Единая Россия» Ленинского района возглавила председатель реготделения «Опоры России» Ирина Южанинова. Об этом сообщили в партии.

«В Ленинском районе Перми состоялась конференция местного отделения „Единой России“. На ней члены партии единогласно проголосовали за нового секретаря. Им стала председатель Пермского реготделения „Опоры России“ Ирина Южанинова», — говорится в telegram-канале пермских единороссов.

По данным источников URA.RU, Южанинова является соратницей депутата Госдумы РФ и советника губернатора Романа Водянова. Ранее секретарем Ленинского отделения ЕР был глава района Александр Русанов. Но летом 2024 года он занял пост мэра Соликамского округа.

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В Перми отделение партии «Единая Россия» Ленинского района возглавила председатель реготделения «Опоры России» Ирина Южанинова. Об этом сообщили в партии. «В Ленинском районе Перми состоялась конференция местного отделения „Единой России“. На ней члены партии единогласно проголосовали за нового секретаря. Им стала председатель Пермского реготделения „Опоры России“ Ирина Южанинова», — говорится в telegram-канале пермских единороссов. По данным источников URA.RU, Южанинова является соратницей депутата Госдумы РФ и советника губернатора Романа Водянова. Ранее секретарем Ленинского отделения ЕР был глава района Александр Русанов. Но летом 2024 года он занял пост мэра Соликамского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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