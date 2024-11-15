После вмешательства прокуратуры из подвала дома в Челябинске откачали фекалии

15 ноября 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Прокуратура защитила права жителей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В управлении Генпрокуратуры РФ по УрФО занялись проблемой жителей дома по улице Гагарина 62 в Челябинске, которые жаловались на подтопление подвала фекалиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ведомства, после вмешательства сточные воды были откачаны. «После прокурорского вмешательства выполнены работы по прочистке коллектора, расположенного вблизи указанного дома. Также была прочищена и промыта связанная с ним система водоотведения, подвальное помещение просушено и продезинфицировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. Там отметили, что виновный в аварии сотрудник МУП «ПОВВ» привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами). Ему назначено наказание в виде штрафа, который оплачен. Новость по теме «Мы сваримся в дерьме»: челябинцы в затопленном фекалиями доме боятся подключения тепла Подвал в доме затопило фекалиями еще в мае. В сентябре жители начали опасаться подключения дома к системе отопления. «Мы сваримся в собственном дерьме», — рассуждали жильцы. Теперь же проблема устранена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В управлении Генпрокуратуры РФ по УрФО занялись проблемой жителей дома по улице Гагарина 62 в Челябинске, которые жаловались на подтопление подвала фекалиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ведомства, после вмешательства сточные воды были откачаны. «После прокурорского вмешательства выполнены работы по прочистке коллектора, расположенного вблизи указанного дома. Также была прочищена и промыта связанная с ним система водоотведения, подвальное помещение просушено и продезинфицировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. Там отметили, что виновный в аварии сотрудник МУП «ПОВВ» привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами). Ему назначено наказание в виде штрафа, который оплачен. Подвал в доме затопило фекалиями еще в мае. В сентябре жители начали опасаться подключения дома к системе отопления. «Мы сваримся в собственном дерьме», — рассуждали жильцы. Теперь же проблема устранена.