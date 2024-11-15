После вмешательства прокуратуры из подвала дома в Челябинске откачали фекалии

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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, девушка, прокурор, женщина
Прокуратура защитила права жителей Фото:

В управлении Генпрокуратуры РФ по УрФО занялись проблемой жителей дома по улице Гагарина 62 в Челябинске, которые жаловались на подтопление подвала фекалиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ведомства, после вмешательства сточные воды были откачаны.

«После прокурорского вмешательства выполнены работы по прочистке коллектора, расположенного вблизи указанного дома. Также была прочищена и промыта связанная с ним система водоотведения, подвальное помещение просушено и продезинфицировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

Там отметили, что виновный в аварии сотрудник МУП «ПОВВ» привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами). Ему назначено наказание в виде штрафа, который оплачен.

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«Мы сваримся в дерьме»: челябинцы в затопленном фекалиями доме боятся подключения тепла

Подвал в доме затопило фекалиями еще в мае. В сентябре жители начали опасаться подключения дома к системе отопления. «Мы сваримся в собственном дерьме», — рассуждали жильцы. Теперь же проблема устранена.

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В управлении Генпрокуратуры РФ по УрФО занялись проблемой жителей дома по улице Гагарина 62 в Челябинске, которые жаловались на подтопление подвала фекалиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ведомства, после вмешательства сточные воды были откачаны. «После прокурорского вмешательства выполнены работы по прочистке коллектора, расположенного вблизи указанного дома. Также была прочищена и промыта связанная с ним система водоотведения, подвальное помещение просушено и продезинфицировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. Там отметили, что виновный в аварии сотрудник МУП «ПОВВ» привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами). Ему назначено наказание в виде штрафа, который оплачен. Подвал в доме затопило фекалиями еще в мае. В сентябре жители начали опасаться подключения дома к системе отопления. «Мы сваримся в собственном дерьме», — рассуждали жильцы. Теперь же проблема устранена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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