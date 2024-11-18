В Питере агрессивный пациент пытался убить фельдшера

В Санкт-Петербурге агрессивный пациент попытался задушил фельдшера Мариинской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Мужчина атаковал женщину-фельдшера, схватив ее за шею. В результате она начала терять сознание, упала и ударилась головой о пол», — передает пресс-служба. Там добавили, что по сигналу тревожной кнопки на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нападавшего.
Подозреваемого доставили в полицейский участок. У сотрудницы больницы выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы мягких тканей головы и шеи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.