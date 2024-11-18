В Питере агрессивный пациент пытался убить фельдшера

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Пациент схватил сотрудницу больницы за шею
Пациент схватил сотрудницу больницы за шею Фото:

В Санкт-Петербурге агрессивный пациент попытался задушил фельдшера Мариинской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Мужчина атаковал женщину-фельдшера, схватив ее за шею. В результате она начала терять сознание, упала и ударилась головой о пол», — передает пресс-служба. Там добавили, что по сигналу тревожной кнопки на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нападавшего. 

Подозреваемого доставили в полицейский участок. У сотрудницы больницы выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы мягких тканей головы и шеи.

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В Санкт-Петербурге агрессивный пациент попытался задушил фельдшера Мариинской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «Мужчина атаковал женщину-фельдшера, схватив ее за шею. В результате она начала терять сознание, упала и ударилась головой о пол», — передает пресс-служба. Там добавили, что по сигналу тревожной кнопки на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нападавшего.  Подозреваемого доставили в полицейский участок. У сотрудницы больницы выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы мягких тканей головы и шеи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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