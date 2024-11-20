Власти РФ рассмотрят введение льгот на импорт картофеля, моркови и яблок

Таможенная подкомиссия правительства РФ рассматривает введение льгот на импорт ряда овощей. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.
«Рассматривается вопрос о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок», — отмечается в докладе ведомства «О текущей ценовой ситуации». Такое решение связано с ростом цен на плодоовощную продукцию. Овощи и фрукты, в свою очередь, подорожали в результате ограничения предложения из-за майских заморозков.
Ранее уже обнулили импортные пошлины на говядину, мясо птицы, яйца и томаты. Был введен запрет на экспорт риса. Расширен импорт сливочного масла за счет новых поставщиков, обсуждается его беспошлинный ввоз, говорится в сообщении министерства.
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