ВС РФ продвинулись на донецком направлении

ВС РФ освободили Новодмитровку в ДНР

22 ноября 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Населенный пункт находится севернее Курахово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новодмитровка в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Освобождена Новодмитровка», — говорится в сообщении военного ведомства. Населенный пункт находится севернее Курахово и южнее Покровска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новодмитровка в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Освобождена Новодмитровка», — говорится в сообщении военного ведомства. Населенный пункт находится севернее Курахово и южнее Покровска.