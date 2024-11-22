ВС РФ продвинулись на донецком направлении

Населенный пункт находится севернее Курахово
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новодмитровка в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Освобождена Новодмитровка», — говорится в сообщении военного ведомства. Населенный пункт находится севернее Курахово и южнее Покровска.
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