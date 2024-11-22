ВС РФ продвинулись на донецком направлении

ВС РФ освободили Новодмитровку в ДНР
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Населенный пункт находится севернее Курахово Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новодмитровка в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Освобождена Новодмитровка», — говорится в сообщении военного ведомства. Населенный пункт находится севернее Курахово и южнее Покровска.

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Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новодмитровка в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Освобождена Новодмитровка», — говорится в сообщении военного ведомства. Населенный пункт находится севернее Курахово и южнее Покровска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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