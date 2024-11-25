Вспышку сифилиса среди мигрантов зафиксировали в Свердловской области

В регионе более 150 человек заразились сифилисом (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области выросло число зараженных сифилисом среди иностранцев. За восемь месяцев 2024-го в регионе заболел 151 человек, что превышает количество зафиксированных случаев в прошлом году. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН, экс-главврач областного кожвендиспансера Николай Струин.

«Это уже превышает число зарегистрированных случаев сифилиса у иностранцев за весь 2023 год на 11,1 процента, и всего за июль—август увеличилось в два раза против цифр полугодия текущего года», — сказал кандидат медицинских наук. Он добавил, что зачастую сифилис у иностранцев выявляют на поздней стадии.

Ранее URA.RU сообщало, что с 11 по 17 ноября в Свердловской области было зарегистрировано 1045 случаев заболевания COVID-19, что свидетельствует о продолжающейся активности вируса в регионе. Несмотря на принимаемые меры по профилактике и вакцинации, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерло шесть человек.