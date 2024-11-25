Бизнес-партнеру Дацюка разрешили строить 30-этажный отель в центре Екатеринбурга

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Панорама города. Екатеринбург, дом контор, radius
Работы над проектом завершат к 2030 году (архивное фото) Фото:

Экспертиза согласовала проект строительства второй очереди отеля «Радиус» в центре Екатеринбурга компании «Регент» (владелец — бизнес-партнер легендарного хоккеиста Павла Дацюка Александр Трунтаев). Это заметил корреспондент URA.RU.

Речь идет об отеле, расположенном в границах улиц Малышева — 8 Марта — Радищева — Вайнера. В 30-этажном комплексе планируют обустроить 395 номеров и подземный паркинг. Общая площадь объекта составит порядка 27 тысяч квадратных метров. Работы над ним планируют завершить к 2030 году.

Общественные обсуждения по возведению гостиницы провели в феврале 2023-го. Участие приняли 37 человек, 25 из них поддержали проект. Замечания против стройки чиновники не учли, сославшись на нормы документов, которые позволяют строить отель.

Ранее проект вызвал неоднозначную реакцию у участников градсовета при мэрии, куда входят архитекторы и чиновники. При строительстве 100-метрового комплекса девелоперу поставили условия — согласовывать внешний облик здания с горадминистрацией.

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Экспертиза согласовала проект строительства второй очереди отеля «Радиус» в центре Екатеринбурга компании «Регент» (владелец — бизнес-партнер легендарного хоккеиста Павла Дацюка Александр Трунтаев). Это заметил корреспондент URA.RU. Речь идет об отеле, расположенном в границах улиц Малышева — 8 Марта — Радищева — Вайнера. В 30-этажном комплексе планируют обустроить 395 номеров и подземный паркинг. Общая площадь объекта составит порядка 27 тысяч квадратных метров. Работы над ним планируют завершить к 2030 году. Общественные обсуждения по возведению гостиницы провели в феврале 2023-го. Участие приняли 37 человек, 25 из них поддержали проект. Замечания против стройки чиновники не учли, сославшись на нормы документов, которые позволяют строить отель. Ранее проект вызвал неоднозначную реакцию у участников градсовета при мэрии, куда входят архитекторы и чиновники. При строительстве 100-метрового комплекса девелоперу поставили условия — согласовывать внешний облик здания с горадминистрацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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