Свердловчанин получил 21 тысячу рублей за участие в СВО

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Мать солдата обратилась с просьбой о помощи к депутату (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Талицы получал всего по 21 тысяче рублей за участие в спецоперации РФ на Украине. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, что с просьбой о помощи к нему обратилась мать солдата.

«Мама мобилизованного из Талицы Андрея К. переживала, что сын сидит на передовой, а получает всего 21 тысячу рублей. Разобрались. Теперь денежное довольствие выплачивается в полном объеме», — написал Иванов в своем telegram-канале.

По его словам, 22 ноября он направил новые запросы в интересах участников спецоперации в военную прокуратуру ЦВО. «Уверен, проблемы и этих военнослужащих нам удастся решить», — отметил депутат.

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Военнослужащий из Талицы получал всего по 21 тысяче рублей за участие в спецоперации РФ на Украине. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, что с просьбой о помощи к нему обратилась мать солдата. «Мама мобилизованного из Талицы Андрея К. переживала, что сын сидит на передовой, а получает всего 21 тысячу рублей. Разобрались. Теперь денежное довольствие выплачивается в полном объеме», — написал Иванов в своем telegram-канале. По его словам, 22 ноября он направил новые запросы в интересах участников спецоперации в военную прокуратуру ЦВО. «Уверен, проблемы и этих военнослужащих нам удастся решить», — отметил депутат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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