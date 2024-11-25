Свердловчанин получил 21 тысячу рублей за участие в СВО

Военнослужащий из Талицы получал всего по 21 тысяче рублей за участие в спецоперации РФ на Украине. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, что с просьбой о помощи к нему обратилась мать солдата.
«Мама мобилизованного из Талицы Андрея К. переживала, что сын сидит на передовой, а получает всего 21 тысячу рублей. Разобрались. Теперь денежное довольствие выплачивается в полном объеме», — написал Иванов в своем telegram-канале.
По его словам, 22 ноября он направил новые запросы в интересах участников спецоперации в военную прокуратуру ЦВО. «Уверен, проблемы и этих военнослужащих нам удастся решить», — отметил депутат.
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