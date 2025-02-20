Набиуллина опровергла слух о цифровом рубле и заявила о росте дипфейков: главные заявления главы ЦБ

Глава ЦБ Набиуллина: отказ от цифрового рубля через МФЦ — слухи и глупость

20 февраля 2025 в 15:43 Размер текста - 17 +

Эльмира Набиуллина второй день работает в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала слухами и глупостью информацию о том, что для отказа от использования цифрового рубля россиянам придется идти в МФЦ. Также она заявила, что число дипфейков, когда мошенники используют искусственный интеллект или другие цифровые методы синтеза изображения или голоса для обмана, растет. URA.RU публикует главные заявления главы ЦБ, которые она сделала на полях форума «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге. О дипфейках «Эта тема обсуждается активно, и мы видим, если [раньше] это были единичные случаи, то [сейчас] количество использований растет. Мы видим, что использование дипфейков растет в классических способах социальной инженерии. Когда мошенники обзванивают людей для того, чтобы преодолеть этот социальный барьер, они используют, соответственно, дипфейки», — заявила Набиуллина. Эльвира Набиуллина модерировала на форуме одну из панельных сессий Фото: Илья Московец © URA.RU О наказании для банков из-за мошенников Глава ЦБ предложила наказывать сотрудников банков и других кредитных организаций, которые допустили мошеннические процедуры. «Мы предлагаем вводить персональную ответственность топ-менеджеров банка, которые отвечают за антифрод-процедуры (система мер по борьбе с мошенничеством, — прим. URA.RU). В большинстве крупных банков они уже хорошо работают. Фонд компенсации можно обсуждать, сложность в чем, чтобы ввести безусловную материальную ответственность банков по случаям похищения средств с помощью социальной инженерии — чтобы не дать питательную почву для дополнительного мошенничества. Просто может быть сговор клиентов, мошенников, чтобы деньги были мошенническим образом выведены», — прокомментировала Набиуллина. Про цифровой рубль и слухи про него Банк России обсуждает с кредитными организациями экономическую модель цифрового рубля — третьей формы национальной валюты, которая была бы привлекательна для участников рынка. Последние два года ЦБ проводит пилот с реальными цифровыми рублями, в широкий оборот валюту планируется внедрить с июля 2025-го. «Помимо технической готовности, для того, чтобы были операции с цифровым рублем, чтобы они развивались, нужна экономическая модель, которая была бы интересна клиентам, банкам. Вот привлекательность экономической модели для участников рынка мы сейчас обсуждаем»», — сказала Набиуллина. Информацию о том, что россиянам придется отказываться от использования цифровых рублей через МФЦ, она назвала слухами. «Люди сами будут решать, хотят они этим пользоваться или не хотят. Как и сейчас решают, чем им пользоваться, наличными или безналичными», — отметила она. Новость по теме Глава ЦБ Набиуллина прилетела в Екатеринбург, вместе с ней — статусные силовики. Фото О переговорах с США по санкциям и разморозке активов инвесторов Центробанк не участвует в переговорах по теме снятия санкций с России. Набиуллина сказала, что ей об этом ничего неизвестно. При этом ЦБ продолжает обсуждать с кабмином механизмы возврата замороженных за рубежом активов российских инвесторов. «После замораживания средств инвесторов — причем не попавших под санкции, то есть абсолютно несправедливо, — мы вместе с правительством вырабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И определенная часть средств была высвобождена в прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 млрд руб. Средства, замороженные в виде ценных бумаг, выплаты купонов были разморожены. Это коснулось полутора миллионов человек», — сказала Набиуллина. О ключевой ставке и инфляции Разговор о том, что урегулирование украинского кризиса и возможный мир повлияют на инфляцию и ключевую ставку, преждевременен. «Мы недавно обновляли свой базовый прогноз на три года вперед…. Но пока мы считаем, преждевременно в базовом прогнозе учитывать возможные последствия [переговоров]», — заявила Набиуллина, отвечая на вопрос URA.RU. Ключевая ставка станет меньше после того, как в России начнет снижаться уровень инфляции. О возвращении Visa и Mastercard Обсуждение возможности возвращения платежных систем Visa и Mastercard на российский рынок является преждевременным, рассказала глава ЦБ. Она также добавила, что эти платежные системы не подавали запросы в Центральный Банк РФ о возобновлении деятельности в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала слухами и глупостью информацию о том, что для отказа от использования цифрового рубля россиянам придется идти в МФЦ. Также она заявила, что число дипфейков, когда мошенники используют искусственный интеллект или другие цифровые методы синтеза изображения или голоса для обмана, растет. URA.RU публикует главные заявления главы ЦБ, которые она сделала на полях форума «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге. О дипфейках «Эта тема обсуждается активно, и мы видим, если [раньше] это были единичные случаи, то [сейчас] количество использований растет. Мы видим, что использование дипфейков растет в классических способах социальной инженерии. Когда мошенники обзванивают людей для того, чтобы преодолеть этот социальный барьер, они используют, соответственно, дипфейки», — заявила Набиуллина. О наказании для банков из-за мошенников Глава ЦБ предложила наказывать сотрудников банков и других кредитных организаций, которые допустили мошеннические процедуры. «Мы предлагаем вводить персональную ответственность топ-менеджеров банка, которые отвечают за антифрод-процедуры (система мер по борьбе с мошенничеством, — прим. URA.RU). В большинстве крупных банков они уже хорошо работают. Фонд компенсации можно обсуждать, сложность в чем, чтобы ввести безусловную материальную ответственность банков по случаям похищения средств с помощью социальной инженерии — чтобы не дать питательную почву для дополнительного мошенничества. Просто может быть сговор клиентов, мошенников, чтобы деньги были мошенническим образом выведены», — прокомментировала Набиуллина. Про цифровой рубль и слухи про него Банк России обсуждает с кредитными организациями экономическую модель цифрового рубля — третьей формы национальной валюты, которая была бы привлекательна для участников рынка. Последние два года ЦБ проводит пилот с реальными цифровыми рублями, в широкий оборот валюту планируется внедрить с июля 2025-го. «Помимо технической готовности, для того, чтобы были операции с цифровым рублем, чтобы они развивались, нужна экономическая модель, которая была бы интересна клиентам, банкам. Вот привлекательность экономической модели для участников рынка мы сейчас обсуждаем»», — сказала Набиуллина. Информацию о том, что россиянам придется отказываться от использования цифровых рублей через МФЦ, она назвала слухами. «Люди сами будут решать, хотят они этим пользоваться или не хотят. Как и сейчас решают, чем им пользоваться, наличными или безналичными», — отметила она. О переговорах с США по санкциям и разморозке активов инвесторов Центробанк не участвует в переговорах по теме снятия санкций с России. Набиуллина сказала, что ей об этом ничего неизвестно. При этом ЦБ продолжает обсуждать с кабмином механизмы возврата замороженных за рубежом активов российских инвесторов. «После замораживания средств инвесторов — причем не попавших под санкции, то есть абсолютно несправедливо, — мы вместе с правительством вырабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И определенная часть средств была высвобождена в прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 млрд руб. Средства, замороженные в виде ценных бумаг, выплаты купонов были разморожены. Это коснулось полутора миллионов человек», — сказала Набиуллина. О ключевой ставке и инфляции Разговор о том, что урегулирование украинского кризиса и возможный мир повлияют на инфляцию и ключевую ставку, преждевременен. «Мы недавно обновляли свой базовый прогноз на три года вперед…. Но пока мы считаем, преждевременно в базовом прогнозе учитывать возможные последствия [переговоров]», — заявила Набиуллина, отвечая на вопрос URA.RU. Ключевая ставка станет меньше после того, как в России начнет снижаться уровень инфляции. О возвращении Visa и Mastercard Обсуждение возможности возвращения платежных систем Visa и Mastercard на российский рынок является преждевременным, рассказала глава ЦБ. Она также добавила, что эти платежные системы не подавали запросы в Центральный Банк РФ о возобновлении деятельности в стране.