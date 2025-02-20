В Екатеринбурге после масштабной модернизации запустили прядильную фабрику на территории Свердловского камвольного комбината, который создает ткани для уральских брендов премиум-сегмента и не только. Корреспондент URA.RU побывал на производстве, потрогал нити, рассмотрел принты и выяснил, сколько стоит заказать ткань из шерсти мериноса. Подробнее — в материале агентства.
«Мы постоянно развиваем предприятие, опираясь на прядильный опыт Италии. В покупку нового оборудования было вложено несколько миллионов евро. Только один ткацкий станок стоит от 70 до 100 тысяч евро, а у нас их больше 20», — рассказал генеральный директор предприятия Игорь Васильков.
Стоимость ткани варьируется и зависит от ее характеристик. Один метр может стоить, по словам Василькова, как 700 рублей, так и 2000 рублей. Например, ткань для пальто тяжелее той, что используют при пошиве школьной формы, поэтому и стоить она будет дороже.
Камвольный комбинат сотрудничает с популярными уральскими брендами: 12STOREEZ, Ushatava, в их ассортименте можно найти, например, пальто стоимостью 58,9 тысяч рублей, свитеры за 25 тысяч рублей или юбки из шерсти мериноса за 15 тысяч рублей. Одежда из ткани, которую создают на комбинате, может быть представлена на предстоящей Международной неделе моды в Екатеринбурге, также ткань поставляют для пошива школьной формы, униформы священников.
«Флагманский проект U'Fashion, который стартовал в 2024 году, в текущем году мы планируем его развивать. Также на сентябрь запланирована Международная неделя моды. Мы планируем сотрудничать и с федеральным игроком [на рынке] — это интернет-магазин Lamoda», — поделился заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов.
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