19 февраля 2025

Ельцин Центр отказал экс-соратнику Ройзмана* в площадке для презентации книги

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускает книгу Андрея Кабанова крупнейшее в России издательство «Эксмо-АСТ»
Выпускает книгу Андрея Кабанова крупнейшее в России издательство «Эксмо-АСТ» Фото:

Ельцин Центр отказал Андрею Кабанову, основателю фонда «Город без наркотиков» и экс-соратнику бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом), в проведении презентации книги «Криминальный Екатеринбург». Несмотря на то, что переговоры шли несколько месяцев и со стороны центра была заинтересованность, 17 февраля представителям Кабанова пришел отказ.

«Мы пришли к выводу, что тема вашей публикации не отражает интереса наших посетителей к открытому разговору о Екатеринбурге, его людях и событиях сегодняшнего дня прежде всего. Кроме того, при формировании программы текущего года мы постоянно сверяемся с задачей достойно отметить 80-летие Великой Победы», — говорится в письме (имеется в распоряжении редакции) от исполнительного директора Ельцин Центра Александра Дроздова.

Сам Кабанов признался, что где-то даже порадовался отказу. «Вот эта формулировка, что вроде мы готовимся к 80-летию Победы над фашистской Германией. Вместе с Алисой… Горшениной (осужденная за дискредитацию ВС РФ — прим. ред.). Это великая женщина, Родина-мать! Понятно: они вместе с Ельцин Центром готовятся к 9 Мая», — заявил автор.

В книге «Криминальный Екатеринбург» Кабанов рассказывает о себе, преступных сообществах «Уралмаш», «Синие», «Центровые» и «афганцах». Также в произведении писатель делится, как оргпреступность срасталась с властью и силовиками. В перспективе по рассказам Кабанова хотят снять сериал, близкий по духу к «Слову пацана». Ранее URA.RU публиковало отрывки из книги. 

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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Ельцин Центр отказал Андрею Кабанову, основателю фонда «Город без наркотиков» и экс-соратнику бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) , в проведении презентации книги «Криминальный Екатеринбург». Несмотря на то, что переговоры шли несколько месяцев и со стороны центра была заинтересованность, 17 февраля представителям Кабанова пришел отказ. « Мы пришли к выводу, что тема вашей публикации не отражает интереса наших посетителей к открытому разговору о Екатеринбурге, его людях и событиях сегодняшнего дня прежде всего. Кроме того, при формировании программы текущего года мы постоянно сверяемся с задачей достойно отметить 80-летие Великой Победы» , — говорится в письме (имеется в распоряжении редакции) от исполнительного директора Ельцин Центра Александра Дроздова. Сам Кабанов признался, что где-то даже порадовался отказу. « Вот эта формулировка, что вроде мы готовимся к 80-летию Победы над фашистской Германией. Вместе с Алисой… Горшениной (осужденная за дискредитацию ВС РФ — прим. ред.). Это великая женщина, Родина-мать! Понятно: они вместе с Ельцин Центром готовятся к 9 Мая» , — заявил автор. В книге «Криминальный Екатеринбург» Кабанов рассказывает о себе, преступных сообществах «Уралмаш», «Синие», «Центровые» и «афганцах». Также в произведении писатель делится, как оргпреступность срасталась с властью и силовиками. В перспективе по рассказам Кабанова хотят снять сериал, близкий по духу к «Слову пацана». Ранее URA.RU публиковало отрывки из книги.  *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
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