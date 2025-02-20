Хасан и Радмир: как свердловчане стали называть детей в 2025 году

В Свердловской области детей стали называть Хасаном и Радмиром
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Свердловские родители продолжают называть малышей Михаилом и Софией Фото:

В Свердловской области самыми популярными именами для новорожденных остаются Михаил и София — в 2025-м так назвали уже 134 мальчика и 106 девочек. При этом редкими именами стали Радмир, Хасан и Мумтоз, следует из данных онлайн-реестра ЗАГС на 20 февраля.

Одними из самых распространенных имен для мальчиков остаются Александр (это имя уже получили 108 малышей), Артем (97), Тимофей и Лев (по 82). Девочек часто называли Евой (85), Анной (82), Викторией (83) и Варварой (76). При этом родители выбирают и редкие имена: Тихомир, Рамис, Теван. Несколько девочек получили имена Гюлчечег, Самират, Римма и Виталина.

В 2024-м по одному мальчику получили имена Симеон, Лазарь, Фадей, Северьян, Аристарх, Севастьян, Леонтий, Макарий, Дементий, Святогор. 10 девочкам дали имена Прасковья, Фаина, Ада, Лукерья, Инга, Златислава, Александрия, Аксенья, Марфа и Нинель.

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В Свердловской области самыми популярными именами для новорожденных остаются Михаил и София — в 2025-м так назвали уже 134 мальчика и 106 девочек. При этом редкими именами стали Радмир, Хасан и Мумтоз, следует из данных онлайн-реестра ЗАГС на 20 февраля. Одними из самых распространенных имен для мальчиков остаются Александр (это имя уже получили 108 малышей), Артем (97), Тимофей и Лев (по 82). Девочек часто называли Евой (85), Анной (82), Викторией (83) и Варварой (76). При этом родители выбирают и редкие имена: Тихомир, Рамис, Теван. Несколько девочек получили имена Гюлчечег, Самират, Римма и Виталина. В 2024-м по одному мальчику получили имена Симеон, Лазарь, Фадей, Северьян, Аристарх, Севастьян, Леонтий, Макарий, Дементий, Святогор. 10 девочкам дали имена Прасковья, Фаина, Ада, Лукерья, Инга, Златислава, Александрия, Аксенья, Марфа и Нинель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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