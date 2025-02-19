19 февраля 2025

Стартует набор бойцов в свердловскую власть: как стать участником

В Свердловской области запускают программу «Управленческие кадры»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заявиться на отбор может любой участник спецоперации
Заявиться на отбор может любой участник спецоперации Фото:

В Свердловской области 21 февраля начнется прием заявок для участия в программе «Управленческие кадры Урала» — аналог запущенного по поручению президента Владимира Путина «Времени героев» для обучения бойцов СВО навыкам государственного управления. Подробности — кто может участвовать в программе, как подать заявку, какие нужны документы, опубликованы на официальном сайте проекта. Ссылку на него опубликовал близкий к властям telegram-канал «Уральская инициатива».

Что за программа «Управленческие кадры»

Проект создан для участников и ветеранов СВО, чтобы помочь им профессионально самореализоваться в будущем, повысить квалификацию и интегрировать в региональную экономику. Участники получат современные знания о методах и технологиях управления, командной работе и проектному менеджменту.

Кто может участвовать

Все жители страны, которые:

  • являются участниками или ветеранами СВО;
  • зарегистрированы или постоянно проживают в регионе;
  • имеют высшее образование;
  • не были судимы.
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Фото:

Как стать участником

Для участия в программе надо будет пройти конкурсный отбор. Он будет проходить в несколько этапов: онлайн регистрация, тестирование и собеседование.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте https://uku.irro.ru/. Необходимо будет создать личный кабинет, заполнить анкету и прикрепить документы (скан-копии разворота паспорта с фотографией и диплома о высшем образовании, а также личной фотографии портретного типа) и написание эссе.

Тестирование пройдет онлайн и состоит из опроса на выявление управленческого потенциала (до 160 пунктов, займет примерно 1 час). Также нужно пройти тест интеллектуальной компетентности (до 30 пунктов, примерно 45 минут).

Кто успешно пройдет два тестирования, того позовут на собеседование. Третий тур пройдет в онлайн и/или офлайн формате.

Что получат победители конкурса 

Они смогут пройти курс дополнительной профессиональной переподготовки под наблюдением квалифицированных наставников. Также участники будут включены в кадровый резерв.

Чтобы конкурс был прозрачным, будет создан «Общественный совет программы». В его состав включат представителей волонтерских и общественных организаций, Фонда «Защитники Отечества», региональной власти, силовиков, общественных деятелей, а также экспертов в сфере образования, науки, культуры, искусства и бизнеса.

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В Свердловской области 21 февраля начнется прием заявок для участия в программе «Управленческие кадры Урала» — аналог запущенного по поручению президента Владимира Путина «Времени героев» для обучения бойцов СВО навыкам государственного управления. Подробности — кто может участвовать в программе, как подать заявку, какие нужны документы, опубликованы на официальном сайте проекта. Ссылку на него опубликовал близкий к властям telegram-канал «Уральская инициатива». Что за программа «Управленческие кадры» Проект создан для участников и ветеранов СВО, чтобы помочь им профессионально самореализоваться в будущем, повысить квалификацию и интегрировать в региональную экономику. Участники получат современные знания о методах и технологиях управления, командной работе и проектному менеджменту. Кто может участвовать Все жители страны, которые: Как стать участником Для участия в программе надо будет пройти конкурсный отбор. Он будет проходить в несколько этапов: онлайн регистрация, тестирование и собеседование. Зарегистрироваться можно на официальном сайте https://uku.irro.ru/. Необходимо будет создать личный кабинет, заполнить анкету и прикрепить документы (скан-копии разворота паспорта с фотографией и диплома о высшем образовании, а также личной фотографии портретного типа) и написание эссе. Тестирование пройдет онлайн и состоит из опроса на выявление управленческого потенциала (до 160 пунктов, займет примерно 1 час). Также нужно пройти тест интеллектуальной компетентности (до 30 пунктов, примерно 45 минут). Кто успешно пройдет два тестирования, того позовут на собеседование. Третий тур пройдет в онлайн и/или офлайн формате. Что получат победители конкурса  Они смогут пройти курс дополнительной профессиональной переподготовки под наблюдением квалифицированных наставников. Также участники будут включены в кадровый резерв. Чтобы конкурс был прозрачным, будет создан «Общественный совет программы». В его состав включат представителей волонтерских и общественных организаций, Фонда «Защитники Отечества», региональной власти, силовиков, общественных деятелей, а также экспертов в сфере образования, науки, культуры, искусства и бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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