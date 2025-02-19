Стартует набор бойцов в свердловскую власть: как стать участником

В Свердловской области 21 февраля начнется прием заявок для участия в программе «Управленческие кадры Урала» — аналог запущенного по поручению президента Владимира Путина «Времени героев» для обучения бойцов СВО навыкам государственного управления. Подробности — кто может участвовать в программе, как подать заявку, какие нужны документы, опубликованы на официальном сайте проекта. Ссылку на него опубликовал близкий к властям telegram-канал «Уральская инициатива».
Что за программа «Управленческие кадры»
Проект создан для участников и ветеранов СВО, чтобы помочь им профессионально самореализоваться в будущем, повысить квалификацию и интегрировать в региональную экономику. Участники получат современные знания о методах и технологиях управления, командной работе и проектному менеджменту.
Кто может участвовать
Все жители страны, которые:
- являются участниками или ветеранами СВО;
- зарегистрированы или постоянно проживают в регионе;
- имеют высшее образование;
- не были судимы.
Как стать участником
Для участия в программе надо будет пройти конкурсный отбор. Он будет проходить в несколько этапов: онлайн регистрация, тестирование и собеседование.
Зарегистрироваться можно на официальном сайте https://uku.irro.ru/. Необходимо будет создать личный кабинет, заполнить анкету и прикрепить документы (скан-копии разворота паспорта с фотографией и диплома о высшем образовании, а также личной фотографии портретного типа) и написание эссе.
Тестирование пройдет онлайн и состоит из опроса на выявление управленческого потенциала (до 160 пунктов, займет примерно 1 час). Также нужно пройти тест интеллектуальной компетентности (до 30 пунктов, примерно 45 минут).
Кто успешно пройдет два тестирования, того позовут на собеседование. Третий тур пройдет в онлайн и/или офлайн формате.
Что получат победители конкурса
Они смогут пройти курс дополнительной профессиональной переподготовки под наблюдением квалифицированных наставников. Также участники будут включены в кадровый резерв.
Чтобы конкурс был прозрачным, будет создан «Общественный совет программы». В его состав включат представителей волонтерских и общественных организаций, Фонда «Защитники Отечества», региональной власти, силовиков, общественных деятелей, а также экспертов в сфере образования, науки, культуры, искусства и бизнеса.
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