В Екатеринбурге пропала женщина, ей нужны врачи

Местоположение женщины неизвестно с 19 февраля
В Екатеринбурге пропала 47-летняя женщина. Ее местоположение неизвестно с 19 февраля. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропала Гильмиярова Айсылу, 47 лет. Город Екатеринбург.... Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Рост Айсылу — 160 сантиметров, имеет нормальное телосложение. Волосы темно-русые, глаза карие. Женщина был одета в красное пальто, черные брюки, серые сапоги, серо-белая шапка.
Ориентировка на пропавшую
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