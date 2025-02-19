19 февраля 2025

В Екатеринбурге пропала женщина, ей нужны врачи

В Екатеринбурге пропала женщина, она нуждается в медицинской помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Местоположение женщины неизвестно с 19 февраля
Местоположение женщины неизвестно с 19 февраля Фото:

В Екатеринбурге пропала 47-летняя женщина. Ее местоположение неизвестно с 19 февраля. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропала Гильмиярова Айсылу, 47 лет. Город Екатеринбург.... Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Рост Айсылу — 160 сантиметров, имеет нормальное телосложение. Волосы темно-русые, глаза карие. Женщина был одета в красное пальто, черные брюки, серые сапоги, серо-белая шапка.

Ориентировка на пропавшую
Ориентировка на пропавшую
Фото:

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В Екатеринбурге пропала 47-летняя женщина. Ее местоположение неизвестно с 19 февраля. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Гильмиярова Айсылу, 47 лет. Город Екатеринбург....  Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Рост Айсылу — 160 сантиметров, имеет нормальное телосложение. Волосы темно-русые, глаза карие. Женщина был одета в красное пальто, черные брюки, серые сапоги, серо-белая шапка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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