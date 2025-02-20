Между ЕКАД и Челябинским трактом появится новая магистраль. Карта

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Завершенные участки дорог от УГПХ (УТСС). Екатеринбург, асфальт, екад, трасса, дорога
Дорога будет состоять из четырех полос Фото:

Управление автодорог Свердловской области утвердило проект строительства к транспортно-логистическому центру «Большое Седельниково». Дорогу проложат от 81 километра ЕКАД через Екатеринбург и Сысерть с выездом на Челябинский тракт (М-5 «Урал»), рассказали в департаменте информполитики региона.

«Проект автодороги отвечает трем ключевым требованиям. Во-первых, обеспечить транспортную связанность населенных пунктов в этой локации. Во-вторых, это способность выдерживать существенные нагрузки, поскольку по трассе предполагается интенсивное движение. В-третьих, это экологичность, минимизация давления на окружающую среду», — пояснил первый замначальника управления автодорог Владимир Оглоблин.

Новый участок трассы протяженностью 6,5 километра свяжет подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе с дорогой деревня Большое Седельниково — станция Седельниково, образуя с первым участком общую длину в 8,1 километра. Дорога будет состоять из четырех полос движения, шириной 3,5 метра каждая, с разделением встречных потоков.

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Управление автодорог Свердловской области утвердило проект строительства к транспортно-логистическому центру «Большое Седельниково». Дорогу проложат от 81 километра ЕКАД через Екатеринбург и Сысерть с выездом на Челябинский тракт (М-5 «Урал»), рассказали в департаменте информполитики региона. «Проект автодороги отвечает трем ключевым требованиям. Во-первых, обеспечить транспортную связанность населенных пунктов в этой локации. Во-вторых, это способность выдерживать существенные нагрузки, поскольку по трассе предполагается интенсивное движение. В-третьих, это экологичность, минимизация давления на окружающую среду», — пояснил первый замначальника управления автодорог Владимир Оглоблин. Новый участок трассы протяженностью 6,5 километра свяжет подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе с дорогой деревня Большое Седельниково — станция Седельниково, образуя с первым участком общую длину в 8,1 километра. Дорога будет состоять из четырех полос движения, шириной 3,5 метра каждая, с разделением встречных потоков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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