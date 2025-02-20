Управление автодорог Свердловской области утвердило проект строительства к транспортно-логистическому центру «Большое Седельниково». Дорогу проложат от 81 километра ЕКАД через Екатеринбург и Сысерть с выездом на Челябинский тракт (М-5 «Урал»), рассказали в департаменте информполитики региона.
«Проект автодороги отвечает трем ключевым требованиям. Во-первых, обеспечить транспортную связанность населенных пунктов в этой локации. Во-вторых, это способность выдерживать существенные нагрузки, поскольку по трассе предполагается интенсивное движение. В-третьих, это экологичность, минимизация давления на окружающую среду», — пояснил первый замначальника управления автодорог Владимир Оглоблин.
Новый участок трассы протяженностью 6,5 километра свяжет подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе с дорогой деревня Большое Седельниково — станция Седельниково, образуя с первым участком общую длину в 8,1 километра. Дорога будет состоять из четырех полос движения, шириной 3,5 метра каждая, с разделением встречных потоков.
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