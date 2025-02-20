Набиуллина предложила наказывать менеджеров банка, допустивших мошенничество

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости наказывать сотрудников банков и других кредитных организаций, которые допустили мошеннические процедуры. О необходимости данной меры она рассказала, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге.
«Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за „антифрод-процедуры“, — рассказала об инициативе глава Центробанка. Она подчеркнула, что в некоторых кредитных организациях эти меры уже действуют. Сотрудники кредитных организаций отражают большую часть действий, которые пытаются предпринять мошенники.
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