Набиуллина предложила наказывать менеджеров банка, допустивших мошенничество

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Эльвира Набиуллина приехала на форум «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге
Эльвира Набиуллина приехала на форум «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге Фото:

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости наказывать сотрудников банков и других кредитных организаций, которые допустили мошеннические процедуры. О необходимости данной меры она рассказала, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге.

«Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за „антифрод-процедуры“, — рассказала об инициативе глава Центробанка. Она подчеркнула, что в некоторых кредитных организациях эти меры уже действуют. Сотрудники кредитных организаций отражают большую часть действий, которые пытаются предпринять мошенники. 

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости наказывать сотрудников банков и других кредитных организаций, которые допустили мошеннические процедуры. О необходимости данной меры она рассказала, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге. «Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за „антифрод-процедуры“, — рассказала об инициативе глава Центробанка. Она подчеркнула, что в некоторых кредитных организациях эти меры уже действуют. Сотрудники кредитных организаций отражают большую часть действий, которые пытаются предпринять мошенники. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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