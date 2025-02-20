Набиуллина ответила, отразится ли на ставке ЦБ возможный мир с Украиной

Эльвира Набиуллина выступает на форуме о кибербезопасности
Разговор о том, что урегулирование украинского кризиса и возможный мир повлияют на инфляцию и ключевую ставку, преждевременен. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Мы недавно обновляли свой базовый прогноз на три года вперед…. Но пока мы считаем, преждевременно в базовом прогнозе учитывать возможные последствия [переговоров]», — заявила она, отвечая на вопрос URA.RU на полях форума о кибербезопасности в Екатеринбурге.
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