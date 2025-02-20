Набиуллина ответила, отразится ли на ставке ЦБ возможный мир с Украиной

Глава ЦБ: говорить о влиянии возможного мира с Украиной на ставку преждевременно
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Уральский форум «Кибербезопасность в финансах». Екатеринбург , набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина выступает на форуме о кибербезопасности Фото:

Разговор о том, что урегулирование украинского кризиса и возможный мир повлияют на инфляцию и ключевую ставку, преждевременен. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы недавно обновляли свой базовый прогноз на три года вперед…. Но пока мы считаем, преждевременно в базовом прогнозе учитывать возможные последствия [переговоров]», — заявила она, отвечая на вопрос URA.RU на полях форума о кибербезопасности в Екатеринбурге.

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Разговор о том, что урегулирование украинского кризиса и возможный мир повлияют на инфляцию и ключевую ставку, преждевременен. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы недавно обновляли свой базовый прогноз на три года вперед…. Но пока мы считаем, преждевременно в базовом прогнозе учитывать возможные последствия [переговоров]», — заявила она, отвечая на вопрос URA.RU на полях форума о кибербезопасности в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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