Набиуллина ответила, отразится ли на ставке ЦБ возможный мир с Украиной

Глава ЦБ: говорить о влиянии возможного мира с Украиной на ставку преждевременно

20 февраля 2025 в 13:40 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина выступает на форуме о кибербезопасности Фото: Илья Московец © URA.RU Разговор о том, что урегулирование украинского кризиса и возможный мир повлияют на инфляцию и ключевую ставку, преждевременен. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы недавно обновляли свой базовый прогноз на три года вперед…. Но пока мы считаем, преждевременно в базовом прогнозе учитывать возможные последствия [переговоров]», — заявила она, отвечая на вопрос URA.RU на полях форума о кибербезопасности в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разговор о том, что урегулирование украинского кризиса и возможный мир повлияют на инфляцию и ключевую ставку, преждевременен. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы недавно обновляли свой базовый прогноз на три года вперед…. Но пока мы считаем, преждевременно в базовом прогнозе учитывать возможные последствия [переговоров]», — заявила она, отвечая на вопрос URA.RU на полях форума о кибербезопасности в Екатеринбурге.