Московский меценат подарил уникальные работы музею Екатеринбурга. Фото

Меценат Новичков передал военные зарисовки Цишевского музею Екатеринбурга

20 февраля 2025 в 15:40 Размер текста - 17 +

Музею подарили еще четыре новых работы Юрия Цишевского Фото: Илья Московец © URA.RU Коллекционер и меценат из Москвы Виктор Новичков подарил уникальные рисунки Музею истории Екатеринбурга (МИЕ). Площадка стала обладателем работ главного художника журнала «Юность» Юрия Цишевского. Как рассказал URA.RU Новичков, Цишевский для него не чужой человек. В 1941 году художник отправился воевать, там он познакомился с отцом коллекционера. Мужчины стали фронтовыми друзьями, вместе прошли путь от эстонского города Тарту до Берлина. «Отец был редактором дивизионной газеты „За Победу!“, а Юрий Цишевский был художником этой газеты. После войны на протяжении многих лет они поддерживали дружеские отношения», — рассказывает Новичков. Рисунки могли случайно уничтожить, но им нашли место в музее Фото: Илья Московец © URA.RU Работы Цишевского попали к коллекционеру случайно: 15 лет назад он оказался в мастерской одного известного московского иллюстратора. «В процессе разговора он сказал, что в его мастерской стоит старый шкаф, который он давно собирается выкинуть. В этом шкафу хранятся работы художника, а ему самому как художнику жалко их выкидывать», — говорит меценат. Выяснилось, что внутри лежали фронтовые работы главного художника журнала «Юность». «Спросил, что он собирается делать с этими работами. Он сказал, что не знает родственников Цишевского, и я попросил разрешение забрать их себе. Он с удовольствием отдал, сказал, что может теперь выкинуть шкаф с чистой душой», — поделился Новичков. Об этой удивительной истории коллекционер рассказал в соцсетях, после чего с ним связался Музей истории Екатеринбурга. Оказалось, что художник был призван на фронт из Свердловска, а после окончания полиграфического института в Москве работал в уральском издательстве. Коллекционер Виктор Новичков решил, что будет символично, если зарисовки окажутся в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU В 2021 году Новичков передал несколько десятков работ МИЕ, а 20 февраля 2025 года подарил еще четыре рисунка. Сейчас екатеринбуржцы впервые могут увидеть зарисовки из альбома «По земле врага», созданные в период 1941−1942 и 1945 годах. Заместитель директора по проектной и научно-просветительской деятельности Светлана Булатова рассказала, что сотрудники МИЕ изучали документы, чтобы сопоставить рисунки и конкретные события Великой Отечественной войны. «Мы не знали, что конкретно в них изображено: не было точных дат, конкретных отсылок к каким-то местам и действиям. Нам помогло то, что в сети в свободном доступе был дневник сослуживца Цишевского Александра Лесина, военкора, который тоже работал в этом издании. Он подробно рассказывает фактически о каждом дне войны. Мы связали заметки с графическими листами, и все вместе это приобрело понятность». Выставка открыта до 23 марта. Такой непродолжительной экспозиция будет из-за того, что графика — очень сложный и зыбкий материал. «Мы, конечно, создаем максимальные условия для благополучного бытования, ограничиваем свет, тем не менее есть пределы», — поделилась Булатова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коллекционер и меценат из Москвы Виктор Новичков подарил уникальные рисунки Музею истории Екатеринбурга (МИЕ). Площадка стала обладателем работ главного художника журнала «Юность» Юрия Цишевского. Как рассказал URA.RU Новичков, Цишевский для него не чужой человек. В 1941 году художник отправился воевать, там он познакомился с отцом коллекционера. Мужчины стали фронтовыми друзьями, вместе прошли путь от эстонского города Тарту до Берлина. «Отец был редактором дивизионной газеты „За Победу!“, а Юрий Цишевский был художником этой газеты. После войны на протяжении многих лет они поддерживали дружеские отношения», — рассказывает Новичков. Работы Цишевского попали к коллекционеру случайно: 15 лет назад он оказался в мастерской одного известного московского иллюстратора. «В процессе разговора он сказал, что в его мастерской стоит старый шкаф, который он давно собирается выкинуть. В этом шкафу хранятся работы художника, а ему самому как художнику жалко их выкидывать», — говорит меценат. Выяснилось, что внутри лежали фронтовые работы главного художника журнала «Юность». «Спросил, что он собирается делать с этими работами. Он сказал, что не знает родственников Цишевского, и я попросил разрешение забрать их себе. Он с удовольствием отдал, сказал, что может теперь выкинуть шкаф с чистой душой», — поделился Новичков. Об этой удивительной истории коллекционер рассказал в соцсетях, после чего с ним связался Музей истории Екатеринбурга. Оказалось, что художник был призван на фронт из Свердловска, а после окончания полиграфического института в Москве работал в уральском издательстве. В 2021 году Новичков передал несколько десятков работ МИЕ, а 20 февраля 2025 года подарил еще четыре рисунка. Сейчас екатеринбуржцы впервые могут увидеть зарисовки из альбома «По земле врага», созданные в период 1941−1942 и 1945 годах. Заместитель директора по проектной и научно-просветительской деятельности Светлана Булатова рассказала, что сотрудники МИЕ изучали документы, чтобы сопоставить рисунки и конкретные события Великой Отечественной войны. «Мы не знали, что конкретно в них изображено: не было точных дат, конкретных отсылок к каким-то местам и действиям. Нам помогло то, что в сети в свободном доступе был дневник сослуживца Цишевского Александра Лесина, военкора, который тоже работал в этом издании. Он подробно рассказывает фактически о каждом дне войны. Мы связали заметки с графическими листами, и все вместе это приобрело понятность». Выставка открыта до 23 марта. Такой непродолжительной экспозиция будет из-за того, что графика — очень сложный и зыбкий материал. «Мы, конечно, создаем максимальные условия для благополучного бытования, ограничиваем свет, тем не менее есть пределы», — поделилась Булатова.