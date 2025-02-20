Поезд-отель с сауной и баром отправится на Кавказ из Екатеринбурга и Тюмени

В мае из Екатеринбурга и Тюмени отправится туристический поезд «Жемчужина Кавказа». Помимо посещения южных городов, пассажиры смогут попробовать блюда кавказской кухни в вагоне-ресторане, тут же в составе посетить бар и сауну, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
«Продолжительность поездки составит 10 дней. Для путешественников поезд станет „отелем на колесах“. Расписание продумано так, чтобы ночь они проводили в вагоне, а день посвящали экскурсиям. В состав „Жемчужины Кавказа“ включены современные вагоны купе, СВ и люкс, оборудованные кондиционерами, биотуалетами, душами, индивидуальными розетками для зарядки гаджетов. Также в поезде предусмотрен отдельный вагон-душевая, вагон-бар и вагон-ресторан», — говорится в анонсе.
За полторы недели уральцы посетят Черкесск, Нальчик, Грозный и Дербент, смогут погулять по побережью Каспийского моря, подняться на Эльбрус и увидеть другие уникальные живописные места. Билеты уже появились в продаже, но разлетаются моментально. Такая поездка обойдется путешественникам от 43 тысяч рублей на человека, дополнительно можно включить в стоимость экскурсионный пакет. Стартует поезд 8 мая.
Первый рейс «Жемчужина Кавказа» отправился в путь в мае 2024 года. По просьбам туристов круизный поезд вернули и в 2025-м.
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