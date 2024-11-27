Задержан петербуржец, который легализовал более 21 тысячи мигрантов

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в легализации более 21 тысячи мигрантов. Злоумышленник организовал «бизнес» в 2023 году, сообщили следователи.
«В Санкт-Петербурге задержан местный житель и другие лица, которые подозреваются в организации незаконной миграции. <...> Злоумышленник и подельники разработали план, в соответствии с которым они за денежное вознаграждение будут фиктивно ставить на учет по месту пребывания иностранных граждан», — сообщили в управлении СК РФ по Петербургу.
По версии следствия, подозреваемые через подставное юридическое лицо, так называемую компанию-пустышку, вносили реквизиты в бланк уведомления о прибытии мигрантов в северную столицу. Так их фиктивно ставили на миграционный учет и получали за это вознаграждение. Всего были оформлены документы более 21 тысячи мигрантов.
Подозреваемых задержали ОМОН и сотрудники ОЭБиПК. Готовится обвинение фигуранту и избрание меры пресечения.
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