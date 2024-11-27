Задержан петербуржец, который легализовал более 21 тысячи мигрантов

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На учет фиктивно поставили более 21 тысячи мигрантов
На учет фиктивно поставили более 21 тысячи мигрантов Фото:

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в легализации более 21 тысячи мигрантов. Злоумышленник организовал «бизнес» в 2023 году, сообщили следователи. 

«В Санкт-Петербурге задержан местный житель и другие лица, которые подозреваются в организации незаконной миграции. <...> Злоумышленник и подельники разработали план, в соответствии с которым они за денежное вознаграждение будут фиктивно ставить на учет по месту пребывания иностранных граждан», — сообщили в управлении СК РФ по Петербургу. 

По версии следствия, подозреваемые через подставное юридическое лицо, так называемую компанию-пустышку, вносили реквизиты в бланк уведомления о прибытии мигрантов в северную столицу. Так их фиктивно ставили на миграционный учет и получали за это вознаграждение. Всего были оформлены документы более 21 тысячи мигрантов.

Подозреваемых задержали ОМОН и сотрудники ОЭБиПК. Готовится обвинение фигуранту и избрание меры пресечения. 

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В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в легализации более 21 тысячи мигрантов. Злоумышленник организовал «бизнес» в 2023 году, сообщили следователи.  «В Санкт-Петербурге задержан местный житель и другие лица, которые подозреваются в организации незаконной миграции. <...> Злоумышленник и подельники разработали план, в соответствии с которым они за денежное вознаграждение будут фиктивно ставить на учет по месту пребывания иностранных граждан», — сообщили в управлении СК РФ по Петербургу.  По версии следствия, подозреваемые через подставное юридическое лицо, так называемую компанию-пустышку, вносили реквизиты в бланк уведомления о прибытии мигрантов в северную столицу. Так их фиктивно ставили на миграционный учет и получали за это вознаграждение. Всего были оформлены документы более 21 тысячи мигрантов. Подозреваемых задержали ОМОН и сотрудники ОЭБиПК. Готовится обвинение фигуранту и избрание меры пресечения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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