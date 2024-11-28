Момент падения БПЛА на жилые дома на Кубани попал на видео

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В Краснодарском крае БПЛА упал на жилые дома
В Краснодарском крае БПЛА упал на жилые дома Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Краснодарском крае произошло падение БПЛА ВСУ. Инцидент был зафиксирован видеокамерами местных жителей.

«На видео — момент падения БПЛА на жилые дома Славянска-на-Кубани. Эти кадры сняли очевидцы. Обломки раскиданы по дороге», — сообщает telegram-канал Mash. На опубликованных кадрах видно, как БПЛА падает на жилые дома, сопровождаемый жужжащим звуком его мотора. Последующие сцены показывают момент взрыва.

В ночь на 28 ноября ВСУ осуществили массированную атаку на территорию Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В частности, в Славянске-на-Кубани обломки одного из беспилотников упали во двор частного жилого дома, вызвав разрушение окон от ударной волны. В результате инцидента пострадала женщина, передает МК.

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В Краснодарском крае произошло падение БПЛА ВСУ. Инцидент был зафиксирован видеокамерами местных жителей. «На видео — момент падения БПЛА на жилые дома Славянска-на-Кубани. Эти кадры сняли очевидцы. Обломки раскиданы по дороге», — сообщает telegram-канал Mash. На опубликованных кадрах видно, как БПЛА падает на жилые дома, сопровождаемый жужжащим звуком его мотора. Последующие сцены показывают момент взрыва. В ночь на 28 ноября ВСУ осуществили массированную атаку на территорию Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В частности, в Славянске-на-Кубани обломки одного из беспилотников упали во двор частного жилого дома, вызвав разрушение окон от ударной волны. В результате инцидента пострадала женщина, передает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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