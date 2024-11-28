Момент падения БПЛА на жилые дома на Кубани попал на видео

В Краснодарском крае произошло падение БПЛА ВСУ. Инцидент был зафиксирован видеокамерами местных жителей.
«На видео — момент падения БПЛА на жилые дома Славянска-на-Кубани. Эти кадры сняли очевидцы. Обломки раскиданы по дороге», — сообщает telegram-канал Mash. На опубликованных кадрах видно, как БПЛА падает на жилые дома, сопровождаемый жужжащим звуком его мотора. Последующие сцены показывают момент взрыва.
В ночь на 28 ноября ВСУ осуществили массированную атаку на территорию Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В частности, в Славянске-на-Кубани обломки одного из беспилотников упали во двор частного жилого дома, вызвав разрушение окон от ударной волны. В результате инцидента пострадала женщина, передает МК.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.