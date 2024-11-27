Крупнейший производитель бытовых товаров объяснил свое решение уйти из России

Глава Unilever: компания ушла из РФ, потому что теряла контроль над бизнесом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компания Unilever испытывала трудности с переводом денег из России и в Россию, сообщил ее гендиректор Хайн Шумахер
Компания Unilever испытывала трудности с переводом денег из России и в Россию, сообщил ее гендиректор Хайн Шумахер Фото:

Один из крупнейших в мире производителей бытовых товаров Unilever решил уйти из России, потому что терял контроль над бизнесом. Об этом завяил гендиректор компании Хайн Шумахер.

«Я не видел перспектив в ближайшем будущем, когда мы могли бы восстановить этот контроль, и это послужило причиной принятия решения о выходе [из России]», — рассказал Хайн Шумахер в беседе с Bloomberg. Он уточнил, что компания испытывала трудности с переводом денег из России и в Россию, с анализом своих результатов, с влиянием на управление брендами. Гендиректор отметил, что это решение было самым сложным за период его управления компанией.

Российский бизнес Unilever был продан группе «Арнест» в октябре. По некоторым данным, стоимость российского бизнеса оценивалась в 35-40 миллиардов рублей, в него входило четыре завода — в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из крупнейших в мире производителей бытовых товаров Unilever решил уйти из России, потому что терял контроль над бизнесом. Об этом завяил гендиректор компании Хайн Шумахер. «Я не видел перспектив в ближайшем будущем, когда мы могли бы восстановить этот контроль, и это послужило причиной принятия решения о выходе [из России]», — рассказал Хайн Шумахер в беседе с Bloomberg. Он уточнил, что компания испытывала трудности с переводом денег из России и в Россию, с анализом своих результатов, с влиянием на управление брендами. Гендиректор отметил, что это решение было самым сложным за период его управления компанией. Российский бизнес Unilever был продан группе «Арнест» в октябре. По некоторым данным, стоимость российского бизнеса оценивалась в 35-40 миллиардов рублей, в него входило четыре завода — в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...