Крупнейший производитель бытовых товаров объяснил свое решение уйти из России

Один из крупнейших в мире производителей бытовых товаров Unilever решил уйти из России, потому что терял контроль над бизнесом. Об этом завяил гендиректор компании Хайн Шумахер.
«Я не видел перспектив в ближайшем будущем, когда мы могли бы восстановить этот контроль, и это послужило причиной принятия решения о выходе [из России]», — рассказал Хайн Шумахер в беседе с Bloomberg. Он уточнил, что компания испытывала трудности с переводом денег из России и в Россию, с анализом своих результатов, с влиянием на управление брендами. Гендиректор отметил, что это решение было самым сложным за период его управления компанией.
Российский бизнес Unilever был продан группе «Арнест» в октябре. По некоторым данным, стоимость российского бизнеса оценивалась в 35-40 миллиардов рублей, в него входило четыре завода — в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
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