Украинское командование направило подразделения национального батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен) для проведения контрнаступления в районе поселка Копанки в Харьковской области. Также в ночь на 27 ноября территория российских регионов подверглась нападениям с использованием украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате атак было уничтожено 22 дрона. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине на 27 ноября — в материале URA.RU.
Атаки ВСУ на регионы РФ
В ночь на 27 ноября над российскими регионами было сбито 22 беспилотника ВСУ. Ростовская область оказалась в эпицентре событий, где было уничтожено 10 БПЛА. В Белгородской области — семь беспилотников. В Воронежской области было зафиксировано сбитие двух дронов. В Курской, Брянской и Смоленской областям удалось сбить по одному БПЛА.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Северно стороны города были сбиты две воздушные цели ВСУ. Все службы города приведены в состояние боевой готовности, передает «Национальная служба новостей».
Донецкое направление
На восточных подступах к Великой Новоселке продолжаются ожесточенные бои. ВСУ активно оказывают сопротивление, используя средства дальнего поражения.
В районе Курахово украинский гарнизон также демонстрирует устойчивость, регулярно проводя контратаки. Южнее Курахово войска РФ продолжают операцию по окружению, стягивая петлю вокруг образовавшегося «кармана» в районе Трудового. Также наступательные действия развиваются в направлении Романовки и Ильинки, где ведутся активные боевые действия, передает «Царьград».
Боевые действия активизировались на окраинах Константинопольского. Военкор Котенок заявил, что войска продолжают наступление, однако пока не смогли полностью закрепиться на захваченных позициях. Согласно оперативным данным, утренний штурм будет возобновлен с целью укрепить позиции и продвинуться дальше вглубь территории. Войска готовятся к новой волне наступления, которая начнется с села Дальнее.
Харьковское направление
Командование ВСУ активизировало операции в Харьковской области. По информации военного эксперта Андрея Марочко, штурмовики нацбатальона «Азов» были направлены в район населенного пункта Копанки для проведения контратаки. ВС РФ зафиксировали присутствие украинских боевиков на сватовско-кременском участке фронта уже до начала данных операций, однако их численность была незначительной до последнего времени.
Также российские военные произвели атаку по позициям ВСУ в пригороде Харькова. Целью удара стали боекомплекты, что привело к взрыву бочек с горюче-смазочными материалами. Координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в результате атаки было уничтожено большое количество украинских военных.
Курское направление
ВС РФ добились небольшого продвижения в районе Дарьино. Бои идут тяжело, ВСУ активно пытаются восстановить контроль над утраченными позициями. Большая часть столкновений в данной зоне носит характер встречных боев.
В пресс-службе Росгвардии заявили, что в Курской области был успешно проведен спецоперативный рейд, в ходе которого был обнаружен и уничтожен временный пункт дислокации ВСУ .В результате операции было уничтожено не менее пяти военнослужащих ВСУ и одна единица техники.
Часовоярское направление
На Часовоярском направлении ситуация остается напряженной. Российские войска продолжают активные действия по улучшению своих позиций на флангах, в то время как в самом городе Часов Яр продолжаются бои. На помощь украинским войскам прибыли иностранные наемники. Отмечается, что среди них присутствуют граждане Грузии.
Запорожское направление
На Запорожском фронте наблюдается стабильная, но напряженная обстановка. Telegram-канал WarGonzo сообщает, что в последнее время не было зафиксировано значительных изменений в линии боевого соприкосновения, однако ВС РФ продолжают активные действия на нескольких участках Ореховского направления.
*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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