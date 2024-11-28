Самолет Путина показали из кабины казахстанского истребителя. Видео

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Владимира Путина поприветствовали на подлете к Казахстану
Владимира Путина поприветствовали на подлете к Казахстану Фото:

Российский журналист Павел Зарубин опубликовал в своем telegram-канале кадры с приветствием российского президента Владимира Путина в воздушном пространстве Казахстана. Истребители республики выстроились в ряд, чтобы отдать дань уважения российскому лидеру.

На видео можно наблюдать, как истребители Казахстана выстраиваются рядом с самолетом российского президента Путина. Затем идет кадр с кабины летательного средства с видом на самолет российского главы. 

Накануне глава РФ прибыл в Казахстан с государственным визитом. В рамках встречи страны обсудили ряд экономических вопросов. В частности, Россия возобновила поставки нефти и нефтепродуктов в Казахстан. 

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Российский журналист Павел Зарубин опубликовал в своем telegram-канале кадры с приветствием российского президента Владимира Путина в воздушном пространстве Казахстана. Истребители республики выстроились в ряд, чтобы отдать дань уважения российскому лидеру. На видео можно наблюдать, как истребители Казахстана выстраиваются рядом с самолетом российского президента Путина. Затем идет кадр с кабины летательного средства с видом на самолет российского главы.  Накануне глава РФ прибыл в Казахстан с государственным визитом. В рамках встречи страны обсудили ряд экономических вопросов. В частности, Россия возобновила поставки нефти и нефтепродуктов в Казахстан. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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