Российский журналист Павел Зарубин опубликовал в своем telegram-канале кадры с приветствием российского президента Владимира Путина в воздушном пространстве Казахстана. Истребители республики выстроились в ряд, чтобы отдать дань уважения российскому лидеру.
На видео можно наблюдать, как истребители Казахстана выстраиваются рядом с самолетом российского президента Путина. Затем идет кадр с кабины летательного средства с видом на самолет российского главы.
Накануне глава РФ прибыл в Казахстан с государственным визитом. В рамках встречи страны обсудили ряд экономических вопросов. В частности, Россия возобновила поставки нефти и нефтепродуктов в Казахстан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.